Marchés des Capitaux

Ce financement est composé d’un prêt de 30 millions d’euros tiré ce jour [2] et d’une ligne de crédit disponible confirmée d’un montant de 70 millions d’euros. La maturité est de 5 ans et la marge de 145 bps au-dessus de l’Euribor 3 mois.

« Dans la continuité de la publication des résultats 2018 en forte croissance, nous sommes heureux d’annoncer la signature de ce refinancement qui va permettre au Groupe PAREF d’augmenter significativement sa capacité d’investissement tout en diminuant le coût moyen de sa dette. Nous remercions chaleureusement nos partenaires bancaires HSBC, Crédit Agricole Ile-de-France, Crédit Agricole Brie Picardie et Banque Populaire Rives de Paris, ainsi que les conseils (A&O et Wargny Katz pour le Groupe PAREF, Gide et 14 Pyramides notaires pour les banques) dans la réalisation de cette opération qui confirment leur adhésion à notre stratégie. » indique Antoine Onfray – Directeur Financier du Groupe PAREF.