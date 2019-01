Investment Banking

OpenText™ (NASDAQ : OTEX, TSX : OTEX), leader mondial des solutions de Gestion des informations d’entreprise (EIM), annonce la finalisation de l’acquisition annoncée précédemment de Liaison Technologies, Inc., fournisseur leader de solutions de gestion et d’intégration des données dans le Cloud.

« Le monde du numérique étant très dynamique, les entreprises ont besoin de connexions B2B et entre applications qui soient rapides, sécurisées et réutilisables », commente Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText. « L’acquisition de Liaison renforce la position de leader d’OpenText Business Network et OpenText Cloud en apportant à nos clients de nouvelles technologies pour la constitution de réseaux applicatifs dans l’univers dynamique des mobiles, du cloud, du SaaS et de l’omnicanal. Nous sommes heureux d’intégrer les clients, partenaires et collaborateurs de Liaison à notre écosystème. »

Liaison ALLOY® Platform offre des technologies innovantes et originales permettant de moderniser, optimiser et accélérer l’intégration d’informations complexes pour les entreprises internationales. Ces technologies facilitent l’enrôlement et la migration des clients d’OpenText, qui pourront ainsi gagner en agilité et en réactivité.

L’offre Liaison sera intégrée dans OpenText Business Network, un ensemble de solutions qui facilitent la circulation sécurisée et conforme des informations entre les utilisateurs, les systèmes d’information et les objets. OpenText Business Network est leader mondial du marché de la Supply Chain dans le cloud, traite des milliards de transactions commerciales chaque année et connectent plus d’un million d’entreprises autour du globe.

Mark Barrenechea ajoute : « La solide innovation de Liaison dans l’intégration des applications multi-entreprises renforce la position de leader d’OpenText Business Network sur des marchés verticaux stratégiques, notamment dans les Sciences de la Vie, l’industrie et la santé. Cette acquisition permet à OpenText de s’adresser à des segments de marché connexes, en forte croissance, avec une approche originale de Managed Services. »

Conditions de l’accord et perspectives préliminaires

Le prix d’achat est d’environ 310 millions de dollars, dans le cadre d’une transaction all-cash. La contribution de Liaison aux résultats d’OpenText devrait être négligeable pour le deuxième trimestre clôturé le 31 décembre 2018, compte tenu du fait que la transaction a été finalisée à l’approche des fêtes.

Liaison devrait être dans le modèle d’exploitation cible OpenText dans les douze premiers mois suivant la finalisation de l’acquisition. Les détails financiers concernant cette dernière seront fournis lors de la publication des résultats d’OpenText pour le deuxième trimestre de l’exercice 2019.