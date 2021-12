Gestion de Patrimoine

Pour Laurent Schwartz, Président-Directeur Général du Comptoir National de l’Or : "Après une correction « panique » de tous les actifs, l’or a enregistré une performance 13% pendant le premier confinement. Mais depuis l’annonce de l’arrivée des vaccins en novembre 2020, l’or et la situation sanitaire semblent décorrélés." L’actualité du moment, c’est le variant Omicron. Même s’il semble pour le moment moins sévère que le variant delta, sa très forte contagiosité pourrait en effet avoir des conséquences plus dévastatrices que les précédentes vagues. Un épidémiologiste anglais a ainsi simulé qu’une augmentation de 50% de la contagiosité du virus de 50% multipliait le nombre de décès par 7. Les inquiétudes britanniques semblent donc justifiées : le variant Omicron serait d’ores et déjà majoritaire à Londres, et le chiffre de 200 000 contaminations par jour dans le pays a été avancé.

Le variant Omicron pourrait donc créer la surprise. Et si surprise il y a, la bonne comparaison historique serait davantage celle de l’incertitude du début de la pandémie, synonyme d’une plus forte corrélation entre et cours de l’or et la vigueur de l’épidémie. En cas d’aggravation rapide de la situation sanitaire, le métal jaune pourrait bien se comporter, ou en tout cas mieux que les autres actifs.

Laurent Schwartz : "A l’heure d’écrire ces lignes, cela semble se vérifier : la remontée du cours de l’or des 3 derniers jours va de pair avec un essoufflement des marchés actions, tous les deux liés à la percée d’Omicron, aux menace de reconfinements et aux perspectives de ralentissement économiques."