La société française affiche une croissance entre 2018 et 2019 de plus de 160%.

Oïko, une levée de fonds pour des objectifs ambitieux

Oïko entre dans une nouvelle étape de sa croissance. Cette levée de fonds va permettre à la société de consolider ses acquis et de renforcer ses équipes pour réaliser un développement important de ses solutions, tant en France qu’à l’étranger. Déjà présent à travers de prestigieux projets dans les Caraïbes et en Afrique, Oïko ambitionne de devenir leader en France et développer sa présence et ses projets à l’international.

« Grâce à cette levée de fonds, nous allons créer un pôle d’excellence pour les études, la programmation ou encore la réalisation des baies audiovisuelles, ouvrir différents showrooms dans l’hexagone et à l’étranger et innover sur les services hôteliers. J’ai fait le choix d’être accompagné dans cette étape par Sefico Nexia Finance qui a su comprendre immédiatement nos attentes. Odyssée Venture partage nos valeurs comme notre vision. C’était essentiel de pouvoir s’appuyer sur des partenaires qui ont compris la fibre d’Oïko » explique Alexandre Dupeu, PDG d’Oïko.

Oïko, une vision innovante de la digitalisation d’intérieur

Expert de la digitalisation d’intérieur dans l’univers du luxe, OÏKO propose des solutions sur-mesure qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client. L’accompagnement personnalisé comprend les études préliminaires, la conception et le prototypage, le déploiement et le suivi ainsi que la maintenance prédictive des installations.

Les performances de l’interface, le choix d’équipements de pointe fournis par les plus grandes marques et un travail permanent de R&D garantissent la qualité et la fiabilité des prestations.

Positionnée sur le segment du luxe, OÏKO qui est devenu en quelques années un acteur incontournable sur le marché hyper innovant de la digitalisation d’intérieur haut de gamme, compte bien en devenir le leader incontesté. Son savoir-faire reconnu lui a permis de nouer des partenariats pérennes avec les entreprises majeures de la construction (Eiffage, Bouygues ou encore Vinci), les groupes hôteliers de prestige (Groupe Barrière – Fouquet’s, Hôtel Le Cheval Blanc…) ou encore les grandes maisons du luxe (Chanel, Louis Vuitton, Graff, …).