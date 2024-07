NVIDIA est désormais la plus grande société en termes de capitalisation boursière dans l’indice S&P 500 et dans le monde. Cette réussite est le fruit d’un rallye fondamental sans précédent, alors que l’IA est passée de l’engouement à la réalité. Les ventes de NVIDIA ont bondi de 260 % au dernier trimestre par rapport à l’année précédente, et ses bénéfices ont été multipliés par dix depuis que la reprise a commencé pour de bon à la fin de l’année 2022. L’avantage de la société en tant que pionnière dans le domaine des puces GPU a fourni de solides moteurs pour le volume et le pouvoir de fixation des prix.

Les investisseurs individuels mondiaux ont joué leur rôle, l’action étant actuellement la quatrième plus détenue sur la plateforme eToro, le nombre de détenteurs ayant bondi de 41 % au cours des trois derniers mois, soit la plus forte hausse de toutes les grandes actions.

Le S&P 500 n’a vu que 12 entreprises détenir le titre de plus grande capitalisation boursière au cours du siècle dernier. Des entreprises comme General Electric, General Motors, Cisco, Philip Morris, DuPont et AT&T nous rappellent que le succès n’est pas éternel. Bon nombre des meilleures entreprises disparaissent au fil du temps, rattrapées par la concurrence ou perturbées par la prochaine grande technologie.