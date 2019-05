Gestion de Patrimoine

L’objectif ? Soutenir et conduire toutes actions d’intérêt général contribuant à la valorisation et la promotion de projets temporaires à caractère philanthropique, social, éducatif, sportif, environnemental ou culturel dans des lieux urbains vacants.

Comment ? En participant activement au financement de lieux, d’évènements et d’entités œuvrant dans ce sens grâce aux versements de subventions.

Avec quel financement ? Ce fonds sera doté d’1 million d’euros pour ses 5 premières années d’exercice. Les dizaines de milliers d’investisseurs des fonds développés par Novaxia auront également la possibilité de faire des donations pour subventionner les projets sélectionnés.

Pourquoi ? La société a expérimenté l’urbanisme temporaire dans ses projets rue Lacépède, dans le Vème arrondissement parisien, et avenue de Gallieni, à Bagnolet. Elle a ainsi permis de mettre les locaux vides à disposition de personnes en réinsertion sociale et professionnelle, à des startups et au collectif d’artistes « Wonder », des bureaux pour permettre de développer de multiples activités, comme une cantine expérimentale, des ateliers, une salle d’exposition ou encore un atelier d’édition pluridisciplinaire.

Elle souhaite ainsi systématiser cette méthode, créatrice de valeurs sociétales pour apporter du sens à ce temps de vacance où le bâtiment est vide et inutilisé.