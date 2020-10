Gestion de Patrimoine

Dans la lignée des fonds de Novaxia investissement, le fond Foncier Select 1, développé en partenariat avec la banque de financement de la BPCE dédié à l’immobilier, la SOCFIM, est destiné à un renouvellement urbain répondant aux usages de demain.

L’actif, situé au 32 rue des Trois Fontanot à Nanterre, a été vendu en VEFA en blanc cet été à une importante mutuelle, conseillée par l’étude Pyramides et Core +, et sera livré au dernier trimestre de 2021. Novaxia Investissement a été conseillé par l’Etude Allez et Associés. L’immeuble de 5500 m² est au cœur du pôle d’affaires dont l’attractivité est de plus en plus reconnue : à proximité, 17 grands groupes ou administrations disposent de bureaux. L’immeuble est desservi par le RER A et bénéficiera à terme de la future ligne 15 du Grand Paris Express.

Une fois réhabilité, l’immeuble indépendant fournira de nombreux services pour l’utilisateur sur 7 étages : le rez-de-chaussée et le 1er étage étant ERP, des espaces dédiés à la détente, une cafétéria, un espace collaboratif, un toit-terrasse végétalisé de 500m² environ. Les espaces de travail sont modulaires, et les typologies variées pour permettre à chaque collaborateur de créer l’environnement de travail qui lui convient.

Côté environnemental, l’immeuble sera efficient énergétiquement et disposera des certifications BBC Effinergie Rénovation HQE Excellent, BREEAM Very Good et Wired score niveau Gold. Cet engagement en faveur de l’environnement se manifeste notamment par la mise en œuvre de plafonds rayonnants pour assurer le chauffage et la ventilation des plateaux de bureaux. Les espaces bénéficient d’une grande hauteur libre sous-plafond, de 2,5 à 3 mètres selon les niveaux, participant au bien être au travail.

En adéquation avec ses engagements sociétaux, environnementaux & sociaux, le Groupe Novaxia a fait le choix d’animer le chantier en installant une palissade représentant le quartier, les commerçants qui en font la vie ainsi que les acteurs de ce chantier.

« Je suis heureux d’être présent aux côtés de Novaxia pour lancer ce projet de réhabilitation de ce bâtiment qui date des années 80. » a indiqué Patrick Jarry, Maire de Nanterre, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine.

« C’est avec fierté que nous pouvons, en ce jour de lancement du chantier, vous annoncer la vente de ce projet en blanc à une grande mutuelle. Nous avons fait un choix pour le compte de nos investisseurs institutionnels, et il se révèle gagnant avec la confiance que nous accorde cet acquéreur. Cela nous conforte dans les choix d’investissement que nous faisons. Avec notre filiale de Développement, l’agence d’architecture CALQ & Dumez, nous lui avons proposé un projet vertueux, pour le territoire, les hommes mais aussi l’environnement avec la dépollution que nous effectuons qu’il a directement accepté. » a indiqué Mathieu Descout, Directeur Général de Novaxia Investissement.

« Notre intention architecturale s’est inspirée de l’environnement dans lequel s’insère le projet : bien qu’implanté en milieu urbain dense, l’immeuble a la chance de bénéficier de façades visibles depuis l’espace public et de s’ouvrir largement sur une place, qui sera paysagée pour accompagner les usagers jusqu’au hall d’accueil. Les volumétries existantes seront épurées, et le choix du blanc pour habiller le corps de façade permettra de redonner à chaque étage sa bonne proportion.Des brise-soleils, destinés à réduire les apports thermiques pour le bien-être des usagers, viendront rythmer la façade. L’attique en retrait couronnera élégamment le volume et bénéficiera d’une terrasse accessible. ». Jean-Philippe Le Bœuf, Architecte, Président de CALQ.