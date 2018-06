Gestion de Patrimoine

Dans un environnement toujours marqué par des taux bas et des marchés volatiles, il combine potentiel de performance et protection au terme du capital investi. AG2R LA MONDIALE ouvre jusqu’au 14 septembre 2018*une nouvelle fenêtre de commercialisation de ce support, dénommé pour l’occasion « Option Capital Protégé Décembre 2022 II ».

Fonctionnement

« Option Capital Protégé Décembre 2022 II », proposé par La Mondiale Partenaire, est exclusivement composé d’un support spécifique 100% unités de compte (UC) : l’Euro Medium Term Notes (EMTN) « Horizon Décembre 2022 II », géré par Société Générale.

Cet EMTN est lui-même constitué de 2 poches :

une poche répliquant le rendement du fonds euros de La Mondiale ;

une poche de diversification en unités de compte, assortie d’une couverture financière en cas de baisse de valeur liquidative.

Cette option bénéficie ainsi d’un potentiel de performance supérieur à l’actif général. Éligible aux contrats d’assurance vie et de capitalisation, elle peut être cumulée avec d’autres supports référencés sur le contrat.

Pendant toute la durée de vie du support, le structureur, Société Générale, garantit une valeur liquidative supérieure à 90% de l’investissement initial.

À échéance de 4 ans et 3 mois et en l’absence de désinvestissement en cours d’option, la protection du capital est assurée par La Mondiale Partenaire. Elle garantit à l’épargnant de récupérer au minimum son investissement initial, diminué des frais de versements, d’arbitrage et de gestion sur encours et ce, quelles que soient les fluctuations des marchés financiers.

Nouveauté : dans le cadre de cette nouvelle campagne de commercialisation, la poche de diversification repose sur un indice, l’Euro Stoxx 50, avec pour avantage de tirer pleinement profit de l’exposition actions et d’optimiser ainsi le potentiel de performance du support.

La souscription est ouverte jusqu’au 14 septembre 2018* via les partenaires en épargne patrimoniale et le réseau commercial du Groupe.