En 2022, nous pouvons nous attendre à une année intéressante pour le marché des actions chinoises, la Banque populaire de Chine (PBoC) s’étant engagée à utiliser des outils monétaires pour stimuler l’économie et la croissance. Les États-Unis et la Chine devraient passer l’année à diverger en matière de politique monétaire - la Fed se resserre, tandis que la Chine vient d’entamer un cycle d’assouplissement. L’année dernière, la réinitialisation réglementaire de la Chine a fait les gros titres, tout comme sa politique de "zéro Covid" et le désendettement du secteur immobilier. Mais nous pensons que nous avons dépassé le point le plus douloureux.

Nous nous attendons à ce que le cycle réglementaire - qui a commencé à la fin de l’année 2020 - soit plus prévisible à l’approche des élections de cette année, le gouvernement se concentrant sur la notion de prospérité commune. Nous estimons que le démantèlement du secteur privé (qui représente 60% du PIB chinois et emploie 80% de la population urbaine [1]) n’est pas l’objectif du gouvernement. Nous pensons que de nombreux objectifs politiques figurent en fait sur les "listes de souhaits" des économies occidentales ; par exemple, la confidentialité des données et la limitation des pratiques monopolistiques. Cela ne peut être que positif à long terme, la réduction des inégalités de revenus et l’augmentation de la classe moyenne étant susceptibles d’accélérer le rééquilibrage économique vers la consommation.

En outre, les mesures de désendettement dans le secteur immobilier montrent des signes d’assouplissement, comme l’assouplissement de la disponibilité des prêts hypothécaires. Nous prévoyons un assouplissement monétaire et fiscal continu à l’avenir. Nous avons déjà assisté à certaines de ces mesures plus récemment, la PBoC ayant annoncé des réductions du ratio de réserves obligatoires à la fin de l’année 2021 et des baisses de taux d’intérêt en janvier 2022.

Notre objectif est d’investir avec les vents porteurs de la politique en Chine et nous pensons que de nombreux secteurs bénéficieront du programme du gouvernement qui se concentre sur la prospérité et la productivité. En 2020, le PIB par habitant de la Chine atteignait 10 000 dollars, soit un tiers du PIB par habitant de la Corée (31 000 dollars) et un sixième du PIB par habitant des États-Unis (63 000 dollars [2]). Ce potentiel de croissance offre diverses opportunités aux investisseurs actifs à long terme.

L’un des principaux thèmes abordés dans nos portefeuilles est celui de la décarbonisation, la Chine cherchant à atteindre le pic des émissions de carbone d’ici 2030 et à devenir neutre en carbone d’ici 2060. Notre équipe accorde beaucoup d’importance à l’investissement responsable, qui gagnera en importance tout au long de l’année 2022. Nous avons également identifié et investi dans plusieurs titres de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques et de l’espace des énergies renouvelables.

Nous estimons que les opportunités de croissance structurelle doivent rester au cœur de nos portefeuilles, et nous adoptons une approche équilibrée avec des sociétés de croissance cyclique de qualité. De nombreux investisseurs se concentrent trop sur des considérations top-down et négligent les facteurs fondamentaux, environnementaux, sociaux et de gouvernance propres à chaque entreprise. C’est pourquoi nous améliorons continuellement la qualité des actions de nos portefeuilles malgré la volatilité des marchés.