Gestion de Patrimoine

Nexity, leader du marché sur le bois en tertiaire en France, avec notamment plus de dix ans de construction, conduit une stratégie ambitieuse de développement de ce procédé innovant sur l’ensemble du territoire. Le bâtiment Altis, conçu avec l’Agence AB Architecture - Alexis Bellec architecte DPLG, développe 2 553 m² de bureaux en R+3 dans un objectif d’excellence environnementale. Il a obtenu les certifications BREEAM niveau Very Good et RT 2012 -20%.

Pour Ghislaine Seguin, Directeur général adjoint en charge des Régions, Nexity Immobilier d’Entreprise : « Cette opération a été lancée à risque et a rapidement rencontré la demande de locataires de qualité du fait de l’attrait de l’immeuble. Notre client Atlantique Mur Régions a lui aussi été séduit par ce bâtiment et réalise ainsi sa première acquisition d’un immeuble en bois. Notre stratégie de développement en régions est ainsi une nouvelle fois parfaitement validée. »

Pour Nancy Spann, Directrice régionale Grand Est, BNP Paribas Real Estate Transaction, conseil immobilier lors de cette vente : « BNP Paribas Real Estate confirme l’attrait toujours vif des investisseurs pour l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que pour le site de l’Espace Européen de l’Entreprise. L’intérêt est partagé par les locataires qui ont choisi cet immeuble de bureaux nouvelle génération, à ossature bois. »

L’immeuble Altis a été livré en février 2020. Il est loué aux sociétés ARTELIA et PILZ France.

Selon François Obert, Directeur général PILZ : « PILZ France est pleinement satisfait du nouveau siège car il correspond aux valeurs et à l’image de notre société qui est avant tout novatrice, impliquée dans le développement durable et la qualité de vie au travail. Nexity a trouvé l’emplacement idéal pour PILZ, qui permet de concilier lieu de travail et valeurs de l’entreprise. Un grand merci à toute l’équipe ! »

Cyril Masse, Chef d’Établissement ARTELIA précise : « En tant que locataires de deux niveaux de ce bâtiment nouvelle génération, nos équipes sont fières d’avoir également contribué au projet comme maître d’œuvre de l’opération.

L’aboutissement de ce projet nous permet de bénéficier aujourd’hui d’un environnement propice pour favoriser les échanges et mener à bien des projets d’envergure à travers un service de proximité. »

Le vendeur était accompagné dans cette transaction par Maître Claudine LOTZ, Notaire Associée de la SCP Vincent Lotz et Claudine Lotz dont l’office est situé à Val de Moder (67) ; avec la participation de Maître Marie-Catherine BEGOUEN DEMEAUX, Notaire à Nantes (44), assistant l’acquéreur.