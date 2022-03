Morningstar, Inc., l’un des principaux fournisseurs de recherche indépendante sur les investissements, a publié aujourd’hui le premier chapitre, « Frais et dépenses », de son rapport semestriel Global Investor Experience (GIE). La septième édition de ce rapport évalue l’expérience des investisseurs des fonds communs de placement sur 26 marchés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Le chapitre « Frais et dépenses » évalue le coût continu de la détention de fonds communs de placement pour un investisseur par rapport aux investisseurs du monde entier.

L’équipe Manager Research de Morningstar utilise une échelle de notation allant de « Top » « Above Average », « Average », « Below Average » et « Bottom » pour attribuer une note à chaque marché. Morningstar a attribué les meilleures notes à l’Australie, aux Pays-Bas et aux États-Unis, indiquant qu’il s’agit des marchés les plus favorables aux investisseurs en termes de frais et de dépenses. À l’inverse, Morningstar a de nouveau attribué les notes les plus basses à l’Italie et à Taïwan, indiquant que ces marchés de fonds présentent les frais et dépenses les plus élevés.

« La bonne nouvelle pour les investisseurs en fonds mondiaux est que sur de nombreux marchés, les frais sont en baisse, sous l’effet conjugué des flux d’actifs vers des fonds moins chers et de la réévaluation des investissements existants », a déclaré Grant Kennaway, Head of Manager Selection chez Morningstar et co-auteur de l’étude. « La prévalence accrue des frais de gestion dégroupés améliore la transparence et favorise la réussite des investisseurs. Cependant, la structure de l’industrie mondiale des fonds perpétue l’utilisation de frais initiaux et la forte prévalence de commissions continues intégrées sur 18 marchés européens et asiatiques peut conduire à un manque de clarté pour les investisseurs. Nous pensons que cela peut créer des incitations inadéquates qui profitent aux distributeurs, notamment aux banques, plus qu’aux investisseurs. »

Le Tableau 1 du rapport GIE sur les Frais et dépenses, présente le classement des marchés couverts par l’étude. Les flèches indiquent si la note d’un marché a changé depuis la dernière étude en 2019.

Les faits marquants de ce premier chapitre sont notamment les suivants :