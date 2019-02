Marchés des Capitaux

CCellnovo Group (« Cellnovo » ou la « Société » - CLNV : EN Paris), société de technologie médicale qui distribue la première plateforme de gestion du diabète composée d’une micro-pompe à insuline communiquant par Bluetooth® avec un smartphone AndroidTM dédié, annonce la mise en place d’un financement d’un montant nominal total de 1,5 million d’euros par émission d’obligations convertibles en actions nouvelles de la Société (les « OCA ») intégralement réservée à YA II PN, LTD (l’« Investisseur »), un fonds d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP.

Fondement juridique de l’émission

Le directeur général de la Société, agissant sur délégation du conseil d’administration de la Société réuni le 15 janvier 2019, lui-même agissant sur délégation de l’assemblée générale mixte de la Société réunie le 24 mai 2018 (l’« AGM ») aux termes de sa vingt-cinquième résolution, a décidé ce jour l’émission d’un nombre total de 150 OCA d’une valeur nominale de 10.000 euros chacune au profit de l’Investisseur sur le fondement des articles L. 225-129-2, L-225-129-4, L. 225-135, L-225-138 et L. 228-91 et suivants du code de commerce.

Objectifs de l’opération

Ce financement vise à renforcer la position de trésorerie de Cellnovo afin de financer les dépenses courantes de la Société au cours des prochains mois et s’inscrit dans le cadre des opérations annoncées dans le communiqué de presse de la Société du 14 janvier 2019.

En particulier, il ne modifie pas les modalités des prêts consentis par Kreos, ni les caractéristiques des obligations convertibles et bons de souscription d’actions de la Société souscrits par Kreos qui sont décrites dans le communiqué susvisé. A ce titre, il est précisé qu’une erreur matérielle figure dans ledit communiqué : dans le tableau récapitulatif des principaux termes des première et deuxième tranches du prêt consenti en juillet 2018, dans la ligne intitulée « Situation finale après tirage des première et deuxième tranches », la somme totale des deux premières tranches (troisième colonne) est égale à « 2.000.000€ (ou 6.000.000€ en cas de conversion en OCA) ».