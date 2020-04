Gestion de Patrimoine

Convaincu que la performance des investissements est générée par la proximité de ses équipes avec leur marché respectif, Mata Capital met en place une équipe de gestion basée à Lyon sous la responsabilité d’Antoine Fossati. Cette équipe est en charge du sourcing des opérations et de la gestion du portefeuille immobilier sur la région sud-est pour le compte des véhicules d’investissements gérés par la société.

Antoine Fossati a rejoint Mata Capital en 2019. Basé à Lyon, il pilote les acquisitions et la gestion des actifs sur les différentes stratégies des fonds Mata Capital. En quelques mois, près de 25 millions d’euros ont été investis à Lyon, à des conditions financières intéressantes pour le marché local, à un taux moyen de 5,5% sur des actifs de commerce et de bureau et à des prix métriques attractifs (2400 €/m2 hors droits). Conformément à la stratégie d’investissement de Mata Capital, ces opérations présentent un potentiel de valorisation conséquent à moyen terme, notamment avec des opérations de portage foncier pour le compte de tiers.

Né à Lyon, ingénieur en Génie Civil et Urbanisme de l’INSA de Lyon et diplômé d’un master de l’EM Lyon Business School, Antoine Fossati bénéficie de 8 ans d’expérience dans l’immobilier. Il a démarré sa carrière en 2011 comme consultant spécialisé sur l’immobilier au sein du cabinet Kurt Salmon. En 2016, il a ensuite rejoint le promoteur résidentiel Promogim à Lyon en qualité de responsable du développement.

« Le parcours d’Antoine lui permet de parfaitement comprendre le fonctionnement des utilisateurs et des grands propriétaires fonciers mais également d’avoir une approche affûtée du marché immobilier dans la région Rhône-Alpes », commente Jean-Baptiste Pracca, co-fondateur de Mata Capital.

L’équipe lyonnaise vient de se renforcer avec l’arrivée de Kevin Van Ruymbeke comme Transaction Manager. Il est en charge du sourcing et de l’exécution des acquisitions. Après avoir débuté sa carrière à Paris comme auditeur chez Grant Thornton, il s’oriente dans le monde de l’immobilier avec des expériences chez Franco Suisse et Les Nouveaux Constructeurs. En 2018, il rejoint l’équipe de développement de Promogim à Lyon en tant que développeur foncier.

« La mise en place d’une équipe expérimentée et bénéficiant des réseaux locaux permettra d’identifier les meilleures opportunités d’investissement et de maximiser la performance des investissements grâce à une gestion de proximité. Cette équipe indépendante a également la capacité de réaliser des missions de gestion pour compte de tiers à destination des investisseurs français et étrangers à la recherche d’une équipe locale performante », complète Jean-Baptiste Pracca.