Nos anticipations pour 2020 ont évolué, depuis notre dernier rapport trimestriel, en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a affecté les économies du monde entier. Il est encore trop tôt pour évaluer l’ampleur et la durée du ralentissement économique ainsi que son incidence sur les bénéfices des entreprises.

Cependant, les marchés ont été rapide pour intégrer un scénario de récession mondiale. Nous pensons néanmoins que la pandémie finira par se résorber et que les marchés boursiers anticiperont une reprise économique avec un temps d’avance.

Dans le domaine de la transition énergétique, nous pensons que les perspectives restent solides grâce à l’accélération des moteurs sous-jacents. De nombreuses solutions, économiquement viables, génèrent des rendements attractifs et des retours sur investissement rapides. L’approche « bottom-up » nous permet d’identifier des opportunités d’investissement en ciblant des entreprises apportant une véritable valeur ajoutée aux utilisateurs en matière de solutions environnementales.

Des opportunités d’investissement dans les domaines de la protection environnementale et de l’optimisation des ressources

Nous voyons actuellement d’importantes opportunités pour les entreprises qui se concentrent sur des solutions dans les domaines de « l’efficacité des ressources » et de « la protection de l’environnement ». La principale raison de l’attractivité de ces zones est basée sur des rendements et des délais de retour sur investissement très attractifs pour ces solutions. Economiser de l’électricité, utiliser moins de ressources ou déployer des produits plus efficaces se traduit directement par une meilleure proposition de valeur pour les clients. Nous constatons également que des changements dans l’environnement comme des conditions météorologiques plus volatiles et une mauvaise qualité de l’air, déclenchent une vague d’investissements dans des domaines tels que Clean Water & Air et les services environnementaux. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l’environnement et demandent donc des produits respectueux de l’environnement, c’est-à-dire fabriqués à partir d’ingrédients biologiques ou naturels et produits sans polluer.

Il est important pour ces consommateurs « verts » que les matières premières dans les produits finaux soient traçables et qu’elles soient livrées en appliquant des solutions d’emballages durables.

Les entreprises de taille intermédiaire présentes sur des secteurs de croissance sont généralement les mieux positionnées pour mettre en place ces solutions climatiques et environnementales. Ces entreprises sont souvent des innovateurs dans leurs catégories, ont un fort positionnement dans l’industrie ou offrent des services spécialisés à leurs clients. Les entreprises avec des solutions climatiques intelligentes, qui sont des leaders mondiaux sur des marchés de niche, offrent les meilleures opportunités de notre point de vue.