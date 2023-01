Gestion de Patrimoine

56,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, en hausse de 9 %

Une croissance en ligne avec celle de 2021

4,1 milliards d’euros d’acquisitions et de ventes en 2022

4,4 milliards d’euros de collecte pour ses fonds immobiliers en 2022

Un portefeuille de plus en plus diversifié sur les marchés du résidentiel et de l’immobilier commercial

En 2022, Union Investment a diversifié ses acquisitions et augmenté la rentabilité de son portefeuille immobilier. Le gestionnaire de fonds a collecté pour le compte de ses fonds ouverts et spéciaux, 3,3 milliards d’euros. Il a également levé 1,1 milliard d’euros pour le compte de ses activités Service-KVG. Union Investment a donc pu réaliser, pour le compte de ses fonds ouverts et spéciaux, l’acquisition de 28 nouveaux actifs et projets de constructions/restructurations pour une valeur d’environ 2,4 milliards d’euros. Pour ce qui concerne ses mandats Service-KVG, Union Investment a réalisé 41 acquisitions pour un volume d’environ 1,4 milliard d’euros. En 2022, les acquisitions du groupe (3,8 milliards d’euros) ont volontairement été moins importantes qu’en 2021, année record en la matière (7,5 milliards d’euros). Les acquisitions concernant les projets de constructions ou restructurations ont été considérablement revues à la baisse à partir du second trimestre 2022. Union Investment a également réalisé 8 ventes pour une valeur d’environ 300 millions d’euros, portant le montant total des acquisitions et des ventes à 4,1 milliards d’euros pour cette année.

« Le nouvel environnement de taux d’intérêt et la crise énergétique ont considérablement augmenté les risques sur les marchés immobiliers. En cette période d’incertitudes et afin d’offrir de la stabilité à nos investisseurs, nous avons délibérément opté pour une stratégie d’investissement prudente et plus sélective. Pour certaines opportunités, nous allons attendre une révision des prix qui devrait être consécutive à la hausse des taux d’intérêt », a déclaré Michael Bütter, CEO et Chairman of the Management Board d’Union Investment Real Estate GmbH, lors de la présentation des résultats de 2022. « D’ici le troisième trimestre 2023, les taux d’intérêt devraient se stabiliser. Nous devrions donc assister à une baisse des prix de vente pour la plupart des classes d’actifs, ce qui devrait débloquer le marché de l’investissement immobilier. Trois critères sont essentiels pour saisir les opportunités qui se présenteront : le capital prêt à être investi, la capacité à prendre des décisions rapides, et la faculté à identifier le moment adéquat pour revenir sur le marché. Nous sommes très bien placés à tous ces égards. »

Une croissance des actifs sous gestion

Cette année, Union Investment a affirmé sa position dominante parmi les gestionnaires de fonds immobiliers allemands. Dans un contexte de marché difficile, le volume de ses actifs sous gestion a augmenté d’environ 9 % (soit identique à la croissance de 2021). Au 31 décembre 2022, le groupe affiche un patrimoine de 56,2 milliards d’euros (contre 51,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021).

Au cours des 12 derniers mois, la performance des fonds immobiliers ouverts d’Union Investment est passée de 2,5 % (31.12.2021) à 3,1 % (31.12.2022). Dans un contexte économique marqué par la pandémie, les hausses des coûts de l’énergie et de la construction, ainsi que la guerre engagée par la Russie contre l’Ukraine, les fonds immobiliers ouverts d’Union Investment ont offert une performance stable et solide.

Union Investment se veut optimiste quant aux douze prochains mois. « Dans ce nouvel environnement de taux d’intérêt, il existera des opportunités attractives de marché pour tous nos fonds. » explique Michael Bütter. Union Investment souhaite aussi exploiter les potentielles créations de valeurs que peuvent offrir un portefeuille immobilier composé d’environ 500 actifs. Le groupe a la volonté de lancer des projets de redéveloppement, y compris des transformations pour faire évoluer l’usage des bâtiments.

Des investissements axés sur les secteurs résidentiel et logistique

Suite aux succès de ses dernières levées de fonds, Union Investment a poursuivi sa stratégie de diversification. En 2022, ses fonds immobiliers ouverts se sont reconcentrés sur les marchés immobiliers européens. La majeure partie des investissements réalisés pour le compte de ses fonds immobiliers ouverts et spéciaux a été concentrée sur les marchés allemand (environ 600 millions d’euros) et hollandais (environ 400 millions d’euros).

Union Investment a également démontré un intérêt significatif pour les marchés résidentiels européens, peu corrélés aux marchés de l’immobilier commercial, en achetant pour plus de 300 millions d’euros de résidentiel en Europe. Le patrimoine résidentiel du groupe dépasse aujourd’hui les 2 milliards d’euros et est investi notamment à Amsterdam, Dublin et Helsinki. Union Investissement vise aussi d’autres villes des pays nordiques et de l’Europe du Sud. Toujours dans cette logique de diversification, Union Investment a investi environ 550 millions d’euros dans le secteur logistique. L’acquisition de l’Hexagon Kassel a également marqué l’évolution de sa stratégie d’investissement avec une première transaction sur le marché de l’activité.

Le retour des acquisitions en Europe du Sud

L’an dernier, Union Investment a en outre investi dans le secteur de l’hôtellerie de loisirs, avec l’acquisition de l’Autograph Collection Marriott sur le lac Tegern (Allemagne). Union Investment souhaite développer cette classe d’actifs au sein de son portefeuille hôtelier, et plus spécifiquement investir dans des destinations touristiques en Espagne, au Portugal et dans le nord de l’Italie. Le groupe a également réussi à pénétrer le marché hôtelier scandinave en achetant l’hôtel 25hours Paper Island à Copenhague. L’acquisition de l’hypermarché Continente Colombo à Lisbonne en 2022 a ouvert la voie à de futurs investissements dans la péninsule ibérique. Sur le marché espagnol, Union Investment a fait son grand retour en immobilier de bureaux, en achetant Cornerstone à Barcelone, soulignant ainsi sa volonté de renforcer son portefeuille en Europe du Sud.

« La hausse des taux d’intérêt annonce le début d’un nouveau cycle immobilier. Notre rayonnement international, notre présence locale dans les principales régions du monde et la solidité financière de nos fonds nous permettent de continuer à diversifier et accroître la résilience de notre portefeuille immobilier. » indique Martin J. Brühl, CIO et membre de l’équipe de direction.

En France, une évolution de la stratégie d’acquisition et un patrimoine bien loué

En France en 2022, les investissements d’Union Investment ont tous été effectués en VEFA. Le groupe a poursuivi ses investissements à Paris avec l’acquisition d’un projet situé dans le 11e arrondissement, pré-loué en intégralité à l’Institut Français, qui sera livré dans les prochains mois. Pour mémoire, c’est la quatrième acquisition à Paris en un an et la première réalisée en dehors du Quartier Central des Affaires. Cette année, Union Investment a également lancé le projet de restructuration d’un ensemble Art Déco de 11 350 m2 situé au 59 boulevard Haussmann (Paris 8).

En région, Union Investment a acquis en VEFA l’ancien siège régional de RTE dans le quartier d’affaires de La Part-Dieu à Lyon, qui va faire l’objet d’une réhabilitation complète assortie d’une extension en bois. Cette opération de plus de 13 000 m2 sera livrée au premier trimestre 2025.

« Nous sommes ravis d’avoir diversifié notre portefeuille immobilier tant en ce qui concerne les classes d’actifs qu’en termes de localisation. Nous avons aussi poursuivi au cours des deux dernières années, une stratégie de création de valeur avec l’acquisition de 5 projets. La diversification de nos investissements ainsi que la restructuration et la décarbonation d’actifs de notre patrimoine, nous ont permis de renforcer la résilience de notre portefeuille. » déclare Tania Bontemps, Présidente d’Union Investment Real Estate France.