Marchés des Capitaux

Le Conseil d’administration de MND avait, au cours de sa réunion du 8 juin 2018, décidé de faire usage de la 14ème résolution de l’assemblée générale du 29 septembre 2017 afin d’émettre un emprunt obligataire convertible (OC2020) en actions ordinaires nouvelles pour un montant total de 10 M€ en nominal auprès d’investisseurs européens, à échéance 2 ans.

Une 1ère tranche d’un montant de 6,0 M€ en nominal avait ainsi été émise le 11 juin 2018. La 2nde tranche, d’un montant de 4,0 M€ en nominal, est intervenue le 28 août 2018.

La totalité des OC2020 viendront à échéance le 31 août 2020 et seront remboursables en numéraire à cette date. En conséquence, les OC2020 non converties ou non remboursées en numéraire à cette date seront amorties en une seule fois, en totalité, par remboursement à leur valeur nominale. Le prix de conversion des OC2020, conversion qui pourra intervenir à tout moment au choix du détenteur, sera fonction du cours de Bourse de l’action MND (FR0011584549 - MND) au moment de la conversion [1].

Les OC2020 ne porteront pas intérêt (zéro coupon).

Les OC2020 ne sont pas admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.