Nouveau coup de tonnerre sur le marché des cryptomonnaies : le bitcoin chute sous les $25k et a accélère sa baisse vers $20k dans la nuit de lundi à mardi, soit une baisse de $10K en une semaine, emportant 1 trillion de valorisation sur son passage depuis le mois d’avril. Différentes inquiétudes ont exacerbé la baisse : le mois dernier, la chute du stablecoin UST et de l’écosystème Luna avait déjà fait trembler tout l’écosystème.

En ce mois de juin, c’est au tour de la plateforme Celsius d’apporter un vent de panique. Ce lundi 14 juin, tôt dans la matinée, Celsius a annoncé suspendre tout retrait d’actifs. La cause du problème viendrait d’un problème de liquidité lié au token stETH représentant un token synthétique, créé par la plateforme Lido et censé représenter 1 pour 1 la valeur de l’ETH. Pour des raisons de liquidité le prix du stETH a commencé à s’échanger avec une décote de 5% ces dernières semaine par rapport à l’ETH.

Pour rappel, stETH représente les ETH « staked » sur la blockchain principale d’Ethereum dans le cadre du passage en proof of stake. Sauf que ces ETH déposés et les intérêts attachés sont bloqués jusqu’au passage effectif à ETH 2.0 appelé « The Merge ». stETH a donc été créé en 2020 pour pallier ce problème et permettait aux utilisateurs d’obtenir un token “synthétique” liquide qui pouvait être échangé, envoyé ou utilisé dans d’autres protocoles DeFi.

Cependant lorsque quelques plateformes centralisées détiennent une grande quantité de stETH et que les clients demandent à retirer leur ETH, la plateforme doit vendre les stETH contre des ETH à perte. Ce problème de liquidité est d’autant plus important si les clients ne sont pas au courant que leurs ETH ont été déposés en échange de rendement par la plateforme.

Selon Pierre-Yves Dittlot, CEO et fondateur de Ledgity, "Tout laisse à penser que Celsius serait donc insolvable, ce qui serait un nouveau tsunami dans l’écosystème crypto car la plateforme revendique 1.7 millions d’utilisateurs et $12 milliards d’actifs numériques sur sa plateforme. Ces problèmes de liquidité de Celsius sont similaires à ce que l’on peut connaître dans la finance traditionnelle. Dans ce cas, nous serions en présence d’une mauvaise gestion des risques, non pas d’une remise en cause de la technologie et de l’innovation sous-jacente".