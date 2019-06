Investment Banking

Loansquare.com modernise significativement les processus d’octroi de crédits aux entreprises, élément clé de leur développement. L’intégration de Loansquare par Linedata au début de l’année marque son désir d’innover dans ses secteurs de prédilection en répondant aux besoins de digitalisation des acteurs du marché.

Une place de marché à destination des entreprises

Grâce à Loansquare.com, le groupe Linedata favorise la rencontre et la coopération entre des entreprises en recherche de financement et des prêteurs qualifiés. En reprenant les meilleurs pratiques des services B2C, la plateforme digitalise et accélère significativement les processus d’octroi de crédit.

Après avoir testé son éligibilité, une entreprise soumet une demande unique de prêt en quelques clics, qui est ensuite envoyée à tous les établissements de crédits susceptibles d’y répondre, palliant ainsi l’envoi multiple de demandes et documents associés.

En plus de son rôle d’intermédiaire, Loansquare.com propose une offre ’clé en main’ avec des services à valeur ajoutée pour accompagner les entreprises dans leur recherche (conseil, préparation de dossiers, prise en charge des échanges jusqu’à libération des fonds).

Une simplification considérable des démarches pour les intervenants

L’interface Loansquare.com est totalement digitale et intuitive, afin d’optimiser l’ensemble des étapes du financement de la demande initiale jusqu’à la libération des fonds. Du point de vue de l’entreprise, la plateforme fluidifie les échanges et offre une comparaison des offres de crédits qui permet de déterminer quelle banque est la plus adaptée à ses besoins.

« Nous avons apprécié la vitesse avec laquelle le financement a été trouvé et la qualité du travail fourni. Nous avons pu ainsi nous consacrer à notre activité et intervenir uniquement à la fin du processus pour compléter le dossier administratif. Un seul rendez-vous avec l’interlocuteur que nous a présenté Loansquare a suffi pour boucler le financement. » témoigne Damien Guermonprez, Executive Chairman de Lemon Way.

De leur côté, les banques apprécient cette fluidification des interactions et la possibilité d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales. Elles renseignent directement leurs préférences pour recevoir des demandes alignées avec leur stratégie d’investissement.

« Les plateformes prennent en charge et fluidifient le processus de financement ce qui donne la possibilité aux banques de se concentrer sur les stratégies de financement et l’accompagnement des clients dans leur développement » déclare Sophie Magné, Responsable du marché des Entreprises innovantes chez Banque Populaire Rives de Paris. « Le secteur du financement aux entreprises est en forte évolution. Les acteurs qui sortiront vainqueur sont ceux qui auront su adapter leur positionnement pour toujours apporter plus de valeur à leurs clients » conclut Thierry Maurer, Directeur du Centre d’Affaires de Paris Rive Gauche, Banque Populaire Rives de Paris.

Tout en préservant la sécurité des données, la plateforme Loansquare.com propose des solutions innovantes permettant de limiter au maximum les irritants et gagner en réactivité, telles que l’utilisation de la signature électronique, une data room et des mécanismes de notification paramétrables. Ces services améliorent considérablement la satisfaction du client, et permettent une réduction des coûts de fonctionnement significative.

« Financer son projet est une étape redoutée par les chefs d’entreprises. A travers Loansquare.com, nous leur proposons désormais un accès simplifié pour leurs demandes de financement » se félicite François Lévy, co- fondateur de Loansquare et Directeur commercial Linedata Crédits et Financements Europe. « Jusqu’alors les entreprises ne bénéficiaient pas de cette pratique pour le crédit, ce qui était pourtant le cas pour d’autres produits financiers comme le change par exemple ».

« Le groupe Linedata fournit aux institutions financières et aux entreprises les solutions les plus adaptées et novatrices. C’est donc très logiquement qu’elle leur propose la première plateforme 100% digitale de financement bancaire en ligne à destination des entreprises. » conclut Alain Mattei, Directeur Linedata Crédits et Financements Europe.