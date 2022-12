Nous sommes convaincus que, pour être durable, la croissance économique doit devenir faible en carbone, respectueuse de l’environnement et inclusive. Les acteurs de la gestion indicielle, sensibles aux enjeux de la transition énergétique et du respect de l’environnement, développent en permanence de nouvelles solutions d’investissement. BNP Paribas Asset Management enrichit régulièrement sa gamme d’ETF [1] en sélectionnant avec soin des indices thématiques sur la base de critères ESG [2] afin de répondre aux besoins des investisseurs. Il ne s’agit pas d’un effet de mode, mais de thèmes encore trop peu connus.

L’importance croissante de l’ESG

Les investisseurs professionnels (banques, compagnies d’assurance, fonds de pension, etc.) analysent traditionnellement les entreprises à l’aide de critères financiers (bilan, bénéfices, revenus prévisionnels, etc.). Ils sont également de plus en plus conscients que d’autres paramètres ont leur importance et ont ainsi développé une grille d’analyse basée sur des critères extra-financiers et ESG.

Ces critères sont devenus essentiels : les ETF européens ayant attiré le plus d’investissements en 2021 sont ceux qui intégraient des critères ESG dans leur processus d’investissement.

Les raisons du succès de l’ESG

Les critères ESG ont rapidement gagné en importance auprès des investisseurs, qui recherchent de plus en plus des produits financiers en accord avec leurs convictions et manifestent un intérêt croissant pour des thèmes concrets liés notamment aux questions environnementales. En outre, la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures législatives a contribué à la croissance des investissements liés aux critères ESG.

Du côté des entreprises, la crise sanitaire a montré qu’un phénomène extra-financier pouvait gravement affecter leurs marchés et leurs chaînes de production et ainsi remettre en cause leur modèle économique. En ce sens, elle a mis en évidence l’importance des enjeux ESG. Les entreprises doivent être en mesure de gérer des risques jusqu’alors sous-estimés, qu’ils soient liés au climat, aux décisions de politique publique ou aux changements soudains des modes de consommation.

Il est désormais clair que les entreprises dotées de modèles économiques responsables seront mieux préparées pour faire face à ces risques.

Les grands thèmes d’aujourd’hui et de demain

Les investisseurs financiers peuvent accompagner cette tendance fondamentale vers davantage de critères ESG via certains thèmes spécifiques : l’hydrogène vert, l’économie bleue et les obligations vertes, sociales et durables.

Le thème de l’hydrogène vert investit dans les entreprises les plus actives de l’économie de l’hydrogène vert durable.

Le thème de l’économie bleue investit dans des entreprises qui visent à contribuer à une utilisation durable des ressources océaniques, moteur de la croissance économique, considérant que les milieux marins jouent un rôle clé dans le climat et l’équilibre naturel de notre planète.

Enfin, les obligations vertes, sociales et durables apportent un soutien financier à des projets et activités ayant un impact positif sur l’environnement et/ou la société.

Convaincu qu’il s’agit de tendances fondamentales, BNP Paribas Asset Management s’est positionné très tôt en lançant le premier ETF bas carbone en 2008, suivi au fil des ans par d’autres ETF liés à différents thèmes ESG.

La gamme d’ETF ESG de BNPP AM couvre actuellement l’ensemble des marchés d’actions et d’obligations, différentes régions et plusieurs thèmes. Elle est appelée à être étendue pour offrir toujours plus de nouvelles solutions aux investisseurs engagés dans une démarche responsable et recherchant des rendements à long terme.

