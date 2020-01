La courbe des taux dans l’ensemble des pays avait tendance à se redresser lentement depuis la fin du mois d’août. Amélioration de l’environnement économique et diminution de la prime de risque aidant. Le volume d’emprunts souverain à taux négatif était d’ailleurs passé de plus de 17 000 milliards fin août à 10 000 milliards à la mi-janvier.

Avec le retour de l’aversion au risque, en particulier lié aux craintes du nouveau SRAS, le volume a de nouveau progressé de manière très nette. Un moyen de mesurer l’agitation médiatique et le niveau d’inquiétude est de regarder le volume de recherches sur Google du mot « SRAS ». Quasiment inexistantes jusqu’au 12 janvier, les recherches Google sur « SRAS » explosent par la suite (on obtient exactement le même message avec la recherche « coronavirus »). Coïncidence : les taux allemands touchent un plus haut le 13 janvier à -0,159% et la baisse des taux qui suit se fait en parallèle de la monté de l’inquiétude. Conséquence, le volume de dette en taux négatif est reparti rapidement à la hausse. Des données hebdomadaires sur le montant de dette en taux négatif sont disponibles depuis 2017, la variation hebdomadaire de la semaine passée est la plus forte jamais enregistrée avec plus de 1 000 milliards d’augmentation.