D’après une enquête de Natixis Investment Managers, la plupart des sélectionneurs de fonds professionnels avaient anticipé un grand retour de la volatilité ces dernières semaines en intégrant un biais plus défensif dans leurs allocations. L’enquête a été menée au quatrième trimestre 2019 auprès de plus de 400 sélectionneurs de fonds pour divers établissements tels que les banques privées, les compagnies d’assurances, les fonds de fonds et autres plateformes de distribution auprès des particuliers. La grande majorité d’entre eux prévoyaient déjà une plus grande volatilité sur le marché des actions (79 %) et des obligations (72 %).

Alors que personne n’aurait pu prévoir les niveaux historiques de volatilité enregistrés sur les marchés à travers le monde depuis février 2020, les acheteurs de fonds avaient déjà signalé qu’ils adopteraient une approche d’aversion au risque dans la sélection des fonds au cours de l’année 2020. Près de la moitié (44 %) projetaient déjà de réduire la voilure sur les actions américaines, tandis que 73 % ont déclaré être prêts à sous-performer leurs pairs en échange d’une meilleure protection à la baisse.

Qu’il s’agisse de préoccupations concernant les niveaux stratosphériques de valorisation des actions, de questions sur la viabilité d’un contexte durable de taux d’intérêt bas ou des effets persistants de l’incertitude géopolitique, les sélectionneurs de fonds s’attendaient à ce que la reprise ne se poursuive pas en 2020.

En conséquence, l’enquête a révélé que les sélectionneurs de fonds se tournent vers les gérants actifs pour les aider à se placer dans le contexte d’une plus grande dispersion sectorielle sur les marchés. Les trois quarts des sélectionneurs de fonds (75 %) étant prêts à payer des frais plus élevés en cas de surperformance potentielle. Les sélectionneurs de fonds ont également évalué la popularité des investissements passifs comme étant source de risque systémique et de volatilité, les titres les plus performants recevant une pondération plus importante. Les sélectionneurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au risque de pertes importantes en cas de ralentissement.

Matthew Shafer, Directeur Distribution Wholesale internationale, Natixis Investment Managers a commenté : « Le facteur d’incertitude était de savoir quel événement déclencherait une baisse et quand exactement il se produirait. Les investisseurs subissent des conditions de marché sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus, mais l’objectif premier des sélectionneurs de fonds reste de protéger les clients – à la fois contre les pertes sur les marchés et contre la réaction des particuliers vis-à-vis de celles-ci – en créant des portefeuilles suffisamment résilients pour résister à une volatilité extrême, tout en étant bien positionnés pour la reprise. Nous commençons à voir les sélectionneurs de fonds revenir au risque tout en continuant à se concentrer sur les stratégies ESG, les actions bien valorisées et les titres à revenu fixe alternatifs. »

Se positionner sur le risque et le rendement

Malgré la volatilité accrue et les perturbations à court terme, les hypothèses de rendement à long terme des sélectionneurs de fonds restent assez stables, ayant déjà pris en compte les fluctuations des cycles du marché. Cette année ne fait pas exception et la grande majorité des sélectionneurs (85 %) ont déclaré que les hypothèses de rendement de leur société étaient réalistes. Toutefois, de nombreux sélectionneurs avaient prévu un certain retour à la moyenne après une riche année 2019, avec 38 % de répondants en plus qui s’attendaient à des hypothèses de rendement plus basses que celles qui ont été relevées.

L’enquête a également révélé que les préférences sectorielles des sélectionneurs reflétaient déjà les attentes d’une faible croissance économique. Peu d’entre eux s’attendaient à ce que les secteurs procycliques des matériaux et de l’industrie surpassent les performances.

En revanche, les sélectionneurs étaient plus optimistes quant aux secteurs à forte croissance séculaire, s’attendant à une surperformance dans les technologies de l’information (44 %), les soins de santé (42 %) et les services financiers (32 %).

L’ESG a le vent en poupe

Sur des marchés turbulents, les facteurs ESG sont également de plus en plus reconnus comme un facteur de risque important dont les gestionnaires actifs peuvent tenir compte. Interrogés sur la raison principale de l’intégration des facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement, 22 % des sélectionneurs de fonds ont déclaré qu’ils minimisaient le risque global, 21 % ont déclaré qu’ils généraient des rendements ajustés au risque élevé et 19 % ont déclaré qu’ils amélioraient la diversification. L’enquête a révélé que 62% des sélectionneurs de fonds perçoivent une demande croissante de la part des clients pour mieux concilier leurs stratégies avec les valeurs des investisseurs.

L’Europe a été la première à mettre en œuvre les principes ESG et continue de montrer la voie, avec des taux d’implémentation plus élevés et un actionnariat actif, dans le cadre duquel les sociétés d’investissement entament un dialogue avec les entreprises sur les questions ESG, en exerçant à la fois leurs droits d’actionnaires et leur voix afin d’apporter des changements.

Le patrimoine privé comme moyen de diversification

Bien que certains expriment certaines inquiétudes quant à l’utilisation d’investissements alternatifs, les sélectionneurs pensent généralement que les avantages dépassent les inconvénients, en particulier dans le cas des investissements privés. Près de la moitié (49 %) des répondants affirment que les actifs privés joueront un rôle plus important dans leur stratégie de portefeuille à l’avenir.

L’enquête a également révélé que huit sélectionneurs sur dix (82 %) estiment que le contexte actuel des obligations à faible rendement va déclencher un mouvement vers des actifs alternatifs. Cette chasse au rendement explique probablement l’intérêt pour les actifs alternatifs liés aux revenus, tels que les infrastructures, l’immobilier et la dette privée, la moitié (49 %) déclarant que les actifs privés joueront un rôle plus important dans leur portefeuille.

Il est clair qu’après la volatilité des dernières semaines, les acheteurs auront trouvé une nouvelle appréciation pour les stratégies qui permettront de produire des rendements non corrélés et offriront un plus grand potentiel de gestion des risques.

Estelle Castres, co-directeur de la distribution, France, Belux, Genève, Monaco et Israël, Natixis Investment Managers, a déclaré : « Les sélectionneurs de fonds professionnels doivent désormais répondre au défi de la recherche de rendements tout en tenant compte du contexte de forte volatilité des marchés, des valorisations actuelles, et de critères à considérer tels que l’ESG. Alors que de nouveaux événements se profilent à l’horizon, notamment les élections présidentielles américaines, les sélectionneurs de fonds surveilleront les conditions de marché avec une vigilance accrue. »