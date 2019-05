L’achat d’une telle obligation aujourd’hui et sa détention jusqu’à son échéance ne produiront aucun rendement pendant 10 ans, même en termes nominaux. On vous remboursera simplement le montant principal. Pas étonnant que les investisseurs se plaignent depuis des années, pleurant le bon vieux temps où les titres du Trésor américain, les Bunds allemands ou les gilts britanniques avaient des taux d’intérêt annuels de 5% et plus !

Nous pensons qu’il ne faut pas considérer les Bunds comme des investissements purement buy-and-hold. Un coup d’œil aux statistiques sur le rendement révèle une autre histoire : en 2018, alors que presque rien ne fonctionnait sur les marchés financiers, les Bunds à 10 ans ont enregistré une performance positive de 2,7 % et les titres du Trésor une performance de 0,9 %.

En 2019, jusqu’à présent, les Bunds ont enregistré une performance de 1,8 % et les titres du Trésor de 1,9 %. Dans presque tous les cas, ils ont largement dépassé les attentes (y compris les nôtres, nous devons l’admettre).

Il ne faut pas oublier que, sur le plan arithmétique, lorsque les rendements baissent, les prix des obligations augmentent. L’inverse est également vrai. Si les rendements devaient augmenter, par exemple en raison d’un rebond de l’inflation, cela aurait pour effet à la fois de faire baisser les prix des obligations et d’éroder la valeur réelle des titres. Les effets de prix sont particulièrement prononcés pour les obligations à plus longue échéance. Pourquoi alors, pour revenir à notre question initiale, serait-il encore logique de détenir des obligations souveraines allemandes, maintenant qu’elles semblent avoir atteint le point de non-retour ? Comme nous l’avons vu, les rendements peuvent également tomber en territoire négatif, entraînant une hausse des prix des obligations et une performance positive, même en l’absence de tout revenu de titre.