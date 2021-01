DWS s’est associé au WWF, la plus grande organisation indépendante de protection de la nature au monde, pour co-rédiger un nouveau rapport de recherche soulignant l’importance des investissements avec une approche plus claire des risques et des opportunités liés à l’eau. Cette recherche s’inscrit dans le cadre du Rapport mondial sur les risques, publié chaque année par le Forum économique mondial (WEF).

DWS et le WWF conviennent de la nécessité d’une approche globale pour faire face aux risques liés à l’eau, ce qui nécessite des politiques fortes et ambitieuses de la part des gouvernements, des superviseurs et des régulateurs afin de créer un stimulus économique pour le soutien des investissements qui ont un impact transformationnel. Cela est important si nous voulons augmenter le financement et exploiter la vague croissante d’intérêt pour les questions ESG en général.

Selon le WWF et Francesco Curto, directeur de la recherche chez DWS, les raisons sont multiples :

Des impacts potentiels catastrophiques sur les sociétés et les économies : aujourd’hui, 785 millions de personnes n’ont pas accès à une source d’eau potable et deux milliards de personnes n’ont pas accès à des installations sanitaires de base. Les mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène ont entraîné la mort de près de 1,6 million de personnes en 2017. En outre, si les rivières, les lacs et les zones humides du monde continuent à se dégrader et si des contraintes non durables sont exercées sur les ressources mondiales en eau, on estime que d’ici 2050, 52 % de la population mondiale, 45 % du PIB mondial et 40 % de la production céréalière mondiale se trouveront dans des zones soumises à un stress hydrique important

Si nous ne nous attaquons pas aux risques liés à l’eau, nous augmentons les risques de pandémie à l’avenir : l’inaction face aux problèmes climatiques et naturels exacerbe également les crises liées à l’eau, ce qui accélérera la destruction des habitats et réduira la résilience, augmentant ainsi le risque de pandémie à l’avenir.