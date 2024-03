Les dividendes et surtout les rachats d’actions reviennent à la mode auprès des investisseurs, leur sous-performance chronique en 2023 s’étant fortement réduite cette année (voir graphique). Cette tendance pourrait se poursuivre à mesure que la reprise des bénéfices se généralise, favorisant l’augmentation des rachats et des versements de dividendes, et que la concurrence des taux d’intérêt élevés commence à s’atténuer avec la réduction des taux de la Fed et de la BCE. Les rachats d’entreprises restent les plus gros acheteurs d’actions américaines, avec 800 milliards de dollars l’année dernière, les secteurs technologiques et les États-Unis étant les plus gros acheteurs. Dans le reste du monde, ce sont les dividendes qui alimentent les rendements en espèces, les banques, les services publics et l’immobilier figurant parmi les plus gros payeurs.

Les entreprises du S&P 500 ont dépensé 18 % de plus en rachats d’actions au dernier trimestre, portant le total du quatrième trimestre à 220 milliards de dollars. La nouvelle taxe de 1% sur les rachats semble avoir eu peu d’impact sur les décisions des entreprises, bien qu’il y ait des chances qu’elle soit augmentée de manière significative à l’avenir. Les rachats sont très importants, 20 titres représentant la moitié de l’activité totale. Apple, Alphabet et les nouveaux venus RTX, General Motors et Broadcom sont en tête de liste. Le rendement total des rachats et des dividendes au quatrième trimestre était de 3,3 %. Les sociétés préfèrent les rachats pour 55% de leurs retours sur investissement, avec en tête les entreprises technologiques. Les services publics et l’immobilier sont en tête de ceux qui préfèrent les dividendes.

Les dividendes mondiaux ont augmenté de 7% au 4ème trimestre, tirés par les marchés émergents et l’Europe, la moitié de la croissance provenant du secteur bancaire, bien qu’une grande partie de cette croissance ait été compensée par de fortes réductions dans le secteur minier, en raison de l’effondrement des bénéfices, et par l’augmentation des paiements au Japon, érodés par la forte baisse du yen. Les dividendes dominent les retours en espèces aux actionnaires sur les marchés non américains. Les prévisions tablent sur une croissance de 5 % cette année, les dividendes sous-jacents étant soutenus par l’augmentation des versements et l’amélioration des bénéfices, tandis que la baisse des dividendes spéciaux ralentit la croissance globale. Microsoft, Apple et Exxon ont été les trois plus gros payeurs de dividendes au monde l’année dernière.