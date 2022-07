Marché & Macro

Le marché devrait rester extrêmement difficile.

Entre une inflation élevée, une récession imminente et la guerre russe en Ukraine qui semble interminable, les marchés boursiers et obligataires ont connu des difficultés au cours du premier semestre 2022. « Nous ne nous attendons pas à un retournement de situation à court terme, tant que l’on ne saura pas clairement quand le cycle d’inflation et de hausse des taux prendra fin », déclare Stefan Kreuzkamp, directeur des investissements chez DWS. « La croissance devrait rester sous pression. Cela aura des répercussions sur l’évolution des bénéfices des entreprises », prévient M. Kreuzkamp. « Nous avons légèrement réduit nos prévisions de croissance économique pour l’Europe et les États-Unis en 2023 et avons également révisé à la baisse de 5 à 10% nos objectifs pour les marchés boursiers ». La stagnation des bénéfices des entreprises, parallèlement à la hausse des rendements sur les marchés obligataires, constitue un environnement difficile pour les actions. Les risques sont actuellement particulièrement élevés en Europe - la forte dépendance à l’égard de l’énergie russe se ressent douloureusement ici. Les décotes des actions européennes par rapport à leurs homologues américaines sont par conséquent élevées.

Actions

Les faibles valorisations pourraient s’avérer trompeuses

Dans l’ensemble, la performance des six premiers mois de l’année 2022 est plutôt décevante : des chiffres dans le rouge dans la plupart des pays. C’est le MSCI Latin America qui a le mieux performé, un indice que la plupart des investisseurs considèrent comme plutôt exotique : il n’a enregistré que des pertes mineures au cours du premier semestre 2022 (-0,3%). Bien que la plupart des autres marchés boursiers aient subi des pertes de cours massives, il est trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme.

« Nous ne prévoyons pas une situation sur les marchés boursiers aussi désastreuse que dans les années 1970. Les ratios cours/bénéfices sur le marché boursier américain étaient à un chiffre à l’époque, les taux d’intérêt ont bondi à deux chiffres, dépassant ainsi les taux d’inflation », remarque Thomas Schuessler, Co-responsable mondial Actions. Mais une action qui perd 70% de sa valeur n’est pas automatiquement bon marché. Dans cet environnement difficile, les actions à fort dividende et aux fondamentaux solides restent les plus prometteuses, selon Thomas Schuessler. Face à la baisse déjà importante des prix, comment les bénéfices des entreprises vont-ils évoluer ? Les prévisions actuelles de nombreux analystes économiques pourraient s’avérer trop optimistes, et les ratios cours/bénéfices actuellement bas pourraient ne pas correspondre à la réalité future. Un exemple est la performance attendue du MSCI World (AC), qui est encore basée sur les évaluations des bénéfices faites au début de 2022, c’est-à-dire avant la crise ukrainienne. Si les taux de croissance des bénéfices attendus étaient revus fortement à la baisse, les valorisations plus faibles s’envoleraient d’un seul coup.

Fixed income

Dans l’ensemble, les obligations sont profondément dans le rouge depuis le début de l’année. Qu’il s’agisse d’obligations d’État ou d’entreprises, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Y a-t-il un espoir d’amélioration ? Des segments spécifiques pourraient certainement offrir des opportunités.

En raison de la diminution des prévisions économiques, qui se traduit par une augmentation des risques de défaut et une diminution des liquidités, les primes de rendement des obligations d’entreprise par rapport aux obligations d’État ont considérablement augmenté, ce qui entraîne des pertes de prix importantes. Même si les primes de rendement se sont encore accrues à court terme, elles devraient diminuer à l’horizon de douze mois, ce qui permettra aux prix de repartir à la hausse. Cela est particulièrement vrai pour les obligations high yield européennes et américaines.

Les obligations souveraines semblent moins prometteuses.

Il y a deux exceptions : Les obligations américaines à 2 ans et les obligations des marchés émergents. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les rendements des obligations américaines à court terme ont à peu près doublé. Des rendements de 3% ne sont certainement pas inintéressants. Sur un horizon de 12 mois, nous ne prévoyons pas de nouvelle hausse substantielle des rendements.