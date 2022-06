Les obligations vertes financent des projets qui sont essentiels pour la décarbonation des entreprises et de la société

Les obligations vertes peuvent avoir un impact positif et influencer le comportement à long terme des entreprises

Il est important que l’engagement fasse partie intégrante du processus d’investissement en obligations vertes

Les obligations vertes jouent un rôle de plus en plus important non seulement pour diriger les capitaux vers les activités durables, mais aussi pour s’assurer que les entreprises intensifient leur dialogue avec les investisseurs et renforcent leurs propres ambitions de durabilité, estime le dernier Rapport d’impact des obligations vertes de NN Investment Partner (NN IP).

Les obligations vertes diffèrent des obligations traditionnelles en ce sens que les capitaux récoltés sont destinés à des projets – nouveaux ou existants – qui sont bénéfiques pour l’environnement et pour une économie plus durable. Ceci inclut les énergies renouvelables, les bâtiments écologiques, la gestion de l’eau, les transports propres et l’adaptation au changement climatique.

Un point qui reste discutable est de savoir si ces obligations génèrent des capitaux supplémentaires pour la protection de l’environnement et les plans d’action pour le climat étant donné qu’elles peuvent être émises pour refinancer des installations ou des projets verts qui existent déjà.

Pour remédier à cela, la stratégie d’obligations vertes de NN IP part du principe que l’obligation en soi n’est pas suffisante pour l’obtention du label vert et que l’émetteur doit également faire preuve d’un comportement durable pour que son obligation verte soit considérée comme éligible. Heureusement, une étude [1] de NN IP tend à démontrer que les émetteurs d’obligations vertes sont beaucoup plus susceptibles d’adhérer au scénario de réchauffement climatique limité à 1,5°C ou 2°C de l’Accord de Paris que les émetteurs d’obligations traditionnelles. Même si cela implique que les émetteurs d’obligations vertes ont en général un comportement plus durable, l’engagement reste néanmoins essentiel pour atteindre le niveau d’ambition le plus élevé possible grâce à la collaboration. Le Rapport d’impact des obligations vertes de NN IP détaille cela au moyen de plusieurs études de cas d’engagement ayant conduit à des résultats positifs au cours de l’année passée.

Les jours où les investisseurs ne connaissaient pas grand-chose sur les entreprises dans lesquelles ils investissaient sont révolus depuis longtemps. Les exemples de projets et d’engagement du Rapport d’impact des obligations vertes de NN IP soulignent la différence qui peut résulter d’un engagement actif auprès des entreprises en portefeuille.

Selon Kaili Mao, analyste pour les obligations vertes chez NN Investment Partners : “Des entretiens fréquents avec les émetteurs tout au long de la durée de vie des obligations - des préparatifs en amont de l’émission au reporting d’impact - procurent également des informations vitales pour notre analyse. L’engagement nous permet d’améliorer notre compréhension des émetteurs et de les conseiller en matière de meilleures pratiques.”

L’année passée, NN IP a dialogué avec 87 émetteurs d’obligations vertes opérant dans 10 secteurs à travers le monde. Nous avons, par exemple, dialogué avec Mercedes Benz [2], qui ambitionne d’atteindre la neutralité carbone pour sa nouvelle flotte de voitures de tourisme et pour tous ses sites de production d’ici 2039. Ce constructeur automobile a émis des obligations vertes pour financer un projet donnant aux batteries - qui ne peuvent plus être utilisées dans ses véhicules - une seconde vie sous la forme de composants d’un système de stockage de l’électricité. L’impact de NN IP imputable à ces obligations correspond à des économies d’émissions de gaz à effet de serre de 60 tonnes par an pour 1 million d’euros investis.

Bram Bos, gérant principal, obligations vertes chez NN Investment Partners, commente : “Les obligations vertes constituent désormais un segment obligataire à part entière et nous nous attendons à ce que leur rapide croissance se poursuive. Selon nous, les émissions pourraient atteindre 600 milliards d’euros en 2022, en dépit d’un fléchissement au premier trimestre, étant donné que l’Europe alimentera cette croissance par le biais de son plan de relance NextGenerationEU. Nous espérons que la réglementation continuera aussi à renforcer et à élargir le marché en exigeant des informations plus détaillées et une plus grande transparence.”

Le rapport montre également que les économies annuelles d’émissions de gaz à effet de serre (GES) constituent la mesure de l’impact des obligations vertes la plus fréquemment communiquée. Ces économies proviennent d’un large éventail de projets, tels que les installations de production d’énergies renouvelables visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les transports publics permettant de diminuer l’utilisation des voitures individuelles.

Les chiffres pour nos quatre stratégies d’obligations vertes - Green Bond, Corporate Green Bond, Sovereign Green Bond et Green Bond Short Duration – montrent que les économies de GES ont totalisé 532.920 tonnes de CO₂ en 2021. Les économies d’émissions plus élevées par million d’euros investis pour le compartiment Corporate Green Bond s’expliquent par la pondération plus importante des actifs investis dans le secteur de l’énergie alternative.

Le calcul de l’impact de NN IP est basé sur des données provenant de sa propre base de données sur les obligations vertes. NN IP suit et évalue 1.140 obligations couvrant 10 secteurs dans 51 pays/régions.