Les obligations durables sont en plein essor, mais s’agit-il d’un phénomène de mode et les marchés ont-ils vraiment besoin d’une telle diversité de produits ? L’analyse de Richard Butters, Analyste ESG et Tom Chinery, Gérant de portefeuille de crédit Investment grade chez Aviva Investors

« Plus les investisseurs se focalisent sur les enjeux ESG, plus les mauvais émetteurs verront leurs coûts d’emprunt augmenter » , affirme Tom Chinery. « Nous n’avons pas encore atteint un tel degré de dispersion, mais c’est la direction qu’il faut prendre ».

Au même moment, aux États-Unis, les rendements des obligations sociales (0,61 %) et des obligations vertes (0,86 %) à échéance 2024 de Citigroup sont plus élevés que ceux de ses obligations classiques (0,53 %). Cela reflète peut-être le fait que les États-Unis sont à la traîne de l’Europe en matière de développement durable, mais qui peut dire si ces spreads ne vont pas se réduire rapidement à mesure que le marché évolue ?

C’est là que le dialogue fait la différence, en améliorant la communication des entreprises sur les paramètres clés. En retour, cela permet aux investisseurs de s’engager plus efficacement. Et dès lors que la communication devient plus transparente, les petits investisseurs disposant de moins de ressources peuvent également en profiter.

« Historiquement, lorsqu’on investit dans des obligations vertes, il est difficile de diversifier les secteurs et les émetteurs, ce qui complique l’atténuation des risques et la construction de portefeuilles traditionnels » , explique Tom Chinery.

Les obligations durables ont deux limites. Premièrement, même l’obligation la plus verte ne garantit pas nécessairement que son émetteur devienne plus durable. [ 10 ]

La meilleure façon de mettre en œuvre le cadre d’impact des obligations liées au développement durable fait actuellement débat, tout comme la nécessité de créer des obligations spécifiques pour la transition climatique alors que tant de catégories existent déjà. Mais que ce soit par le biais d’une obligation verte, d’une obligation conventionnelle ou d’une obligation liée au développement durable, l’essentiel pour les investisseurs est de comprendre ce qui se passe au niveau de l’entreprise et de savoir si les capitaux ainsi levés l’aideront à devenir plus durable.

« Certaines des entreprises les moins avancées qui ont des objectifs ambitieux feront beaucoup plus de différence pour l’environnement qu’une entreprise propre qui s’engage à réduire ses émissions de CO2 de 0,01 gramme par an. C’est pourquoi j’apprécie l’approche d’Enel : elle parle de réductions massives des émissions de CO2 à l’échelle mondiale. [ 9 ] C’est significatif » , explique-t-il.

Dans la classification de l’ICMA, les obligations vertes sont celles qui existent depuis le plus longtemps mais, au fur et à mesure que la transition s’accélère, leur portée semble limitée. Les capitaux n’ont pas toujours été utilisés pour des projets réellement « verts », ce qui a toujours été également difficile à contrôler. À titre d’exemple, Repsol a émis en 2017 une obligation verte dont le produit de la vente était destiné à améliorer l’efficacité des raffineries de pétrole. [ 7 ], [ 8 ]

Les obligations vertes, sociales et durables reconnues par l’ICMA comportent chacune quatre composantes (utilisation des capitaux, évaluation et sélection du projet, gestion des capitaux et reporting) qui doivent être vérifiées dans le cadre d’audits externes indépendants. [ 4 ]

Les émetteurs sont issus d’un panel de secteurs de plus en plus diversifié, après des années de concentration dans les domaines de la finance, de l’immobilier, des services aux collectivités et des énergies renouvelables. En 2020, ils appartenaient aux secteurs de l’automobile, des biens de consommation et du luxe, et de la téléphonie mobile. [ 2 ]

Pour illustrer ce propos, 164 milliards de dollars d’obligations sociales et 127,6 milliards de dollars d’obligations liées au développement durable ont été émis en 2020 (soit respectivement dix fois et trois fois plus qu’en 2019).

Ce marché est en pleine croissance pour plusieurs raisons. Le premier facteur, et le plus significatif, est l’abondance de nouvelles réglementations et les objectifs de neutralité carbone qui ont été fixés par de grandes entreprises et des entités nationales et supranationales, comme le plan d’action pour la finance durable de l’Union européenne (UE), qui vise à soutenir la transition vers le développement durable après la crise de la COVID-19. [ 1 ]

Selon le fournisseur de données Refinitiv, les émissions d’obligations durables ont totalisé un montant record de 544,3 milliards de dollars en 2020, soit plus du double de l’année précédente. Le montant des émissions d’obligations vertes de 222,6 milliards de dollars a également constitué un record mais un tout nouvel écosystème est apparu, faisant émerger des obligations sociales, durables, liées au développement durable et à la transition climatique.

Les premiers smartphones possédaient peu d’applications, les connexions Wi-Fi étaient inégales et le coût des données prohibitif. Malgré ces inconvénients, ils sont désormais omniprésents. L’univers des obligations durables se développe de la même manière. Pendant de longues années, les obligations vertes constituaient la seule offre de ce type mais, depuis quelques temps, la demande et l’offre ont explosé.

