L’économiste européenne Ulrike Kastens de DWS analyse la situation critique des gilts britanniques, devenus l’épicentre des récentes turbulences sur le marché obligataire mondial.

Au cours des dernières semaines, le marché obligataire britannique a été mis sous les projecteurs, car le rendement des obligations souveraines britanniques (gilts) a fortement augmenté. Cette hausse substantielle fait partie d’une vente massive d’obligations à l’échelle mondiale, mais les gilts britanniques ont été particulièrement touchés car le nouveau gouvernement fait face à un mélange difficile d’obstacles économiques et de défis politiques. Le graphique de la semaine montre la relation négative entre les gilts à 10 ans et l’indicateur d’alerte de positionnement (PAIN) de Citi. Cet indicateur reflète le positionnement des traders dans une certaine devise par rapport au dollar américain. Une lecture négative implique que les investisseurs vendent à découvert la livre sterling et achètent le dollar américain.

Pour les investisseurs, la question est de savoir pourquoi le marché des gilts britanniques est devenu l’épicentre des récentes turbulences sur le marché obligataire mondial. L’explication réside dans une combinaison de facteurs. Bien que le dernier chiffre de l’inflation ait été légèrement inférieur aux attentes, à un taux annuel de 2,5 % en décembre 2024, les pressions persistantes sur les prix des services pourraient encore limiter la marge de manœuvre de la Banque d’Angleterre en matière de baisse des taux. Parallèlement, les préoccupations budgétaires se sont intensifiées. Le gouvernement dispose de peu de marge de manœuvre, car le niveau de la dette publique a augmenté rapidement ces dernières années et a dépassé 98 % du PIB au quatrième trimestre 2024. De plus, les rendements élevés actuels augmenteront les coûts de refinancement du gouvernement.

Une croissance économique plus faible que prévu, en particulier par rapport à d’autres marchés développés, a encore aggravé la position du gouvernement. La chancelière Rachel Reeves a engagé le gouvernement à respecter des règles budgétaires strictes et a également promis de ne pas augmenter les impôts. À moins que le gouvernement ne modifie sa politique, cela implique que des coupes budgétaires pourraient être nécessaires – ce qui pourrait probablement nuire davantage aux perspectives de croissance du Royaume-Uni.

Comme si ces nouvelles ne suffisaient pas, l’indice PAIN de Citi a plongé de -35 à moins de -75 depuis novembre dernier, reflétant la préférence des investisseurs pour le dollar américain par rapport à la livre sterling. Les obligations du Trésor américain offrent des rendements similaires, mais les perspectives économiques des États-Unis sont bien plus optimistes. Ce qui semble particulièrement préoccupant, c’est que des rendements en hausse provoquent habituellement une appréciation de la devise, mais la livre a également chuté. Cela pourrait refléter un scepticisme général à l’égard des actifs risqués britanniques.

Bien que les perspectives actuelles soient maussades, une nouvelle hausse des rendements pourrait inciter des acheteurs marginaux à sécuriser des rendements solides à long terme. Cela, combiné à une inflation modérée et à un regain de confiance des investisseurs, pourrait potentiellement éviter de graves répercussions fiscales et financières. Cependant, le Royaume-Uni doit restaurer la confiance dans ses perspectives de croissance et ses plans budgétaires.