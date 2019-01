Au cours des trois derniers mois, l’incertitude politique, le resserrement de la politique monétaire et l’affaiblissement des fondamentaux des entreprises, en particulier dans certains secteurs européens importants, ont toutefois contribué à une forte et large augmentation de l’aversion au risque et de la volatilité des marchés financiers. Comme leurs pairs sur les marchés boursiers, les investisseurs en obligations à haut rendement ont commencé à s’inquiéter de plus en plus des risques croissants de récession.

Avec le recul, ces craintes commencent déjà à paraître un peu exagérées.

Des données économiques récentes indiquent que la vigueur de l’économie américaine se maintient. Par conséquent, les écarts de rendement élevés aux États-Unis se sont déjà resserrés de 80 points de base (pdb) depuis le début de l’année.

Cela montre la rapidité avec laquelle les discours dominants du marché peuvent changer.

Certes, « l’Europe ne manque pas de sujets qui pourraient s’avérer positifs », affirme Per Wehrmann, directeur du département européen des obligations à haut rendement chez DWS. Même s’Il ne s’agit pas de nier que le risque fondamental a augmenté. Le risque de défaut semble un peu plus élevé que ces dernières années, en particulier pour les émetteurs issus de secteurs structurellement faibles et cycliques, tels que le commerce de détail, les biens d’équipement ou la construction, et de pays en difficulté économique, comme le Royaume-Uni et l’Italie. Des risques similaires existent pour les émissions dont la notation est plus faible et dont les besoins de refinancement sont importants dans un avenir proche. Dans l’ensemble, toutefois, les taux de défaut demeurent très faibles. « Comme aucune récession n’est encore en vue, nous ne nous attendons pas à une forte hausse des taux de défaut dans les mois à venir, car la grande majorité des émetteurs sont fondamentalement relativement solides et ne sont pas confrontés à des besoins de refinancement à court terme », conclut Per Wehrmann. Nous nous attendons à ce que les écarts se resserrent au cours des 12 prochains mois.