La Russie s’oppose à l’idée que l’Ukraine rejoigne l’OTAN, une décision qui, selon elle, empiète sur sa sphère d’influence et place les États-Unis à sa porte. L’invasion risque d’avoir un coût humain important, et nos pensées vont certainement à la population ukrainienne.

Avant l’action de la Russie, les investisseurs se concentraient principalement sur l’inflation élevée et la hausse imminente des taux d’intérêt. Désormais, l’attention se porte sur les impacts attendus de l’attaque sur l’énergie, la croissance mondiale, l’inflation et les actions des banques centrales.

Énergie : nécessité de clarifier les sanctions supplémentaires

Les tensions latentes entre la Russie et l’Ukraine ont fait grimper les prix du pétrole depuis le début de l’année. Compte tenu de la fragilité de la dynamique de la demande et de l’offre, la volatilité des prix de l’énergie pourrait se poursuivre, en particulier si les sanctions contre la Russie s’intensifient et provoquent une nouvelle réaction de sa part. Les États-Unis et l’Europe tentent tous deux de pénaliser la Russie - mais sans mettre à mal les marchés de l’énergie et créer de nouvelles pressions inflationnistes. La Russie fournit une énorme quantité de gaz naturel à l’Europe, et ce gaz ne peut être remplacé rapidement.

Une plus grande vulnérabilité pour la croissance et l’inflation en Europe

Les États-Unis et l’Europe étaient déjà sous la pression d’une inflation élevée en raison d’une combinaison de problèmes d’approvisionnement et de forte demande. Mais l’inflation et la croissance en Europe sont plus vulnérables à un choc des prix de l’énergie car, par rapport aux États-Unis, les économies de la région sont fortement axées sur la fabrication et le commerce. Aux États-Unis, l’économie est plus diversifiée et axée sur les services, ce qui la rend moins sensible aux chocs des prix de l’énergie, tandis que la part du commerce international dans le PIB est de 23 % (en comparaison, elle est de 81 % en Allemagne).

Il est peu probable que la Fed change de cap en matière de resserrement de la politique monétaire

Pour les banques centrales, les tensions géopolitiques rendent complexes le calendrier et l’ampleur des hausses de taux. La stratégie de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait être affectée plus directement en cas d’escalade de la crise (et nous pourrions la voir retarder ses plans de retrait de l’accommodation monétaire plus tard cette année). Aux États-Unis, il est peu probable que la Fed change de cap en matière de resserrement de la politique monétaire et nous continuons de prévoir une première hausse de 25 points de base du taux en mars.

La Fed s’attendra à un ralentissement de l’inflation et de la croissance des salaires au cours du second semestre de 2022 pour savoir s’il faut accélérer ou ralentir le resserrement monétaire. Il est peu probable que les prix du pétrole jouent un rôle majeur dans cette décision, sauf si un changement devait avoir un impact significatif sur les perspectives de croissance économique.

Réponse du marché

Nous observons un sentiment de perte de risque sur les marchés émergents, car la possibilité de sanctions imposées augmente, bien que la Russie et l’Ukraine ne représentent ensemble que 3,5 % environ de l’indice de la dette des marchés émergents en devises fortes. Du point de vue du crédit, les marchés de l’investment grade et du haut rendement semblent vendre d’abord et poser des questions ensuite. La plupart des entreprises russes se situent dans le bas de l’échelle des notations "Investment Grade" et pourraient être rétrogradées en "High Yield" en raison des risques de sanctions.

Ce n’est pas le moment de paniquer

Les corrections de marché provoquées par les guerres et les perturbations du marché pétrolier ont toujours été brutales mais de courte durée. Comme toujours, la volatilité incite les investisseurs à faire quelque chose dans l’urgence, mais nous préconisons de rester investi et de se concentrer sur les objectifs à long terme. La gestion active peut aider les investisseurs à surmonter les chocs de courte durée sur les marchés tout en capitalisant sur les tendances à plus long terme.

Bien que les événements récents aient créé une période difficile pour les marchés, il est important de se rappeler que la volatilité peut offrir des opportunités d’identifier des écarts de valorisation, de dénicher des joyaux cachés ou de compléter des positions existantes aux moments opportuns.