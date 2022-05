L’étude, menée auprès d’investisseurs professionnels qui gèrent collectivement 145 milliards de dollars US, a révélé une augmentation de 42 %, d’une année sur l’autre, du nombre de répondants qui prévoient d’allouer de manière significative de nouveaux investissements (de 30 % ou plus) dans des ETF axés sur les facteurs ESG.

Plus de la moitié des investisseurs interrogés ont déclaré qu’ils utilisaient le EU Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) pour éclairer leur décision d’investissement dans les ETF. L’analyse de Tabula révèle qu’en 2021, les nouveaux actifs nets dans des ETP européens Article 8 et 9 ont doublé par rapport à l’année précédente.

Commentant les résultats de l’étude, Michael John Lytle, CEO de Tabula, a déclaré : « Notre recherche montre que les ETF axés sur l’ESG prennent une part de plus en plus importante des flux entrants et nous pensons que cette tendance va s’intensifier. Chez Tabula, nous mettons très fortement l’accent sur l’ESG, 60 % de nos actifs sont dans des ETF de l’article 8 ou 9. »

Les activités commerciales de Tabula sont officiellement certifiées neutres en carbone par Carbon Neutral Britain™, la principale initiative de compensation du carbone au Royaume-Uni.

Tabula a été le premier fournisseur d’ETF à lancer un ETF obligataire répondant aux exigences de l’Article 9 du règlement SFDR et aligné sur l’Accord de Paris sur le climat. L’ETF Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS (Ticker : TABC GY), d’une valeur de 115 millions d’euros, offre une exposition aux obligations Euro « Investment Grade » et permet actuellement de réduire de 51% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au benchmark Euro IG, ainsi qu’une décarbonisation annuelle d’au moins 7%. En février, Tabula a lancé le Tabula EUR HY Bond UCITS ETF (Ticker : THEP GY), un autre ETF SFDR Article 9, qui offre une réduction des émissions de 76% par rapport à l’univers traditionnel Euro HY. Le fonds a atteint plus de 60 millions de dollars US depuis son lancement.

Tabula est signataire des « Principes pour l’Investissement Responsable », soutenus par les Nations Unies, et a rejoint le Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). Elle est également signataire de l’initiative Climate Action 100+, qui vise à s’engager activement auprès des émetteurs d’obligations.