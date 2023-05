La démocratisation des marchés privés continue de monter en puissance, les particuliers au Royaume-Uni et en Europe renforçant leur exposition à cette classe d’actifs en pleine croissance.

Une nouvelle étude menée par Research in Finance auprès de 892 sélectionneurs de fonds européens, présents à la fois sur les segments retail et institutionnel, révèle que la proportion des actifs des particuliers actuellement investis sur les marchés privés s’élève à 7,7 % en moyenne, soit juste en dessous de celle des institutionnels à 9,2 %. Toutefois, l’étude souligne que 22 % des particuliers européens ne sont toujours pas exposés au non-coté.

Il existe de grandes disparités entre les pays européens. Par exemple, les investisseurs allemands ont la plus forte proportion d’actifs sur les marchés privés à 12 % en moyenne. Ils sont suivis de près par le Benelux (11 %), puis par la France et la Suisse (9 %). Le Royaume-Uni est l’exception régionale, avec seulement 4 % des actifs investis sur les marchés privés.

Le capital-investissement continue d’attirer les investisseurs, 11 % des particuliers et 7 % des institutionnels y ayant augmenté leur exposition au cours de l’année dernière. Les investisseurs du Benelux et de l’Italie sont en tête avec une augmentation nette de 16 % et 15 %, respectivement.