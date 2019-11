Examinons les échéances que nous prévoyons pour 2020 :

Soutenus par une convergence de nouvelles technologies, de pressions réglementaires et de l’opinion publique, ce sont là des exemples d’échéance à court terme qui déterminent les possibilités d’investissement à long terme dans trois de nos sept thèmes de solutions durables - Énergie propre, mobilité durable et économie circulaire.

Nous soutenons depuis longtemps que les questions de développement durable jouent un rôle de plus en plus crucial dans le développement mondial et qu’elles offrent à nos clients des opportunités sur plusieurs décennies pour trouver des entreprises qui offrent des solutions aux défis à long terme associés.