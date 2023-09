Les hommes continuent de dominer les lancements de fonds, le nombre de nouveaux produits confiés à des gérantes n’étant que de 6,2%. Les fonds gérés en équipe continuent de réaliser de bons rendements à moindre risque.

Les dernières données de Citywire, fournisseur mondial d’informations financières, montrent que le nombre de femmes gérant des portefeuilles est resté pratiquement inchangé dans sa base de données au cours des 12 derniers mois.

Le rapport annuel Alpha Female Report de Citywire, qui suit les progrès réalisés par les sociétés de gestion d’actifs en matière de diversité des genres dans leurs équipes d’investissement, révèle que le pourcentage de femmes gérant des portefeuilles n’est que de 12,1%, contre 12% en 2022.

Le rapport s’appuie sur la base de données Citywire Fund Manager Database, qui recense aujourd’hui 18.015 gérants de portefeuille dans le monde.

L’étude de l’année dernière avait révélé un ralentissement de ce taux, le nombre total de femmes gérantes de fonds passant de 11,8% à 12%.

Celle de cette année montre que le nombre de nouveaux fonds confiés à des gérantes ne représente que 6,2% du total. Le nombre total de lancements ayant diminué de moitié au cours des 12 derniers mois, cela va à l’encontre des efforts déployés pour améliorer la parité entre les hommes et les femmes.

Même en incluant les fonds affectés à des équipes mixtes, les lancements impliquant une femme gérante ne représentaient que 15,7% du total en 2023.

Margaryta Kirakosian, rédactrice de l’Alpha Female Report 2023 de Citywire, a déclaré : "Le nombre de femmes gérantes de portefeuille augmente à un rythme encore plus lent qu’auparavant. Une année difficile pour la gestion d’actifs se transforme en une année encore pire pour les initiatives en faveur de la diversité. Comme il y a moins de nouveaux fonds sur le marché, il y a encore moins de femmes qui auront la chance de les gérer".

L’Espagne et l’Italie sont une fois de plus en tête en Europe, où elles ont toutes deux franchi la barre des 20% de femmes gérantes. Le Royaume-Uni et les États-Unis se situent juste en dessous de la moyenne du secteur, avec respectivement 11,8% et 12%.