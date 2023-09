Les fonds de pension font de plus en plus confiance aux ETF malgré l’évolution des marchés financiers, selon une étude réalisée par Xtrackers by DWS et CREATE Research

83 % des fonds de pension interrogés gèrent déjà jusqu’à 40 % de leurs investissements à l’aide d’instruments passifs.

Pour une nette majorité (61 %), les stratégies actives et passives se complètent dans un portefeuille diversifié.

73 % des fonds de pension s’attendent à ce que les investissements passifs évoluent en termes de gestion et d’engagement.

Les investissements passifs restent un pilier important de la stratégie d’investissement des gestionnaires de pension malgré un environnement des marchés financiers fondamentalement modifié avec des taux d’intérêt et des taux d’inflation en hausse. Tel est le message central de l’étude Passive Investing 2023 : « L’avenir de l’investissement passif après le marché baissier » réalisée par CREATE Research, avec le soutien de Xtrackers by DWS. Les réponses de 148 fonds de pension d’Europe, d’Australie, d’Asie et d’Amérique du Nord, représentant un actif total de 1,7 trillion d’euros, ont été analysées pour l’étude.

Une grande majorité des fonds de pension - plus de 80 % - couvrent déjà une part importante de leurs investissements avec des instruments passifs. 39 % des personnes interrogées ont répondu que cette proportion devrait augmenter au cours des trois prochaines années. La raison la plus importante réside dans la réduction des frais et des coûts de transaction. Selon l’enquête, cet aspect est très important car les marchés se préparent à une ère de faibles rendements nominaux en raison du récent resserrement monétaire des banques centrales. La grande liquidité et la prévisibilité des performances sont citées comme d’autres avantages importants des investissements passifs. Selon l’enquête, il existe un large consensus sur le fait que l’augmentation des investissements passifs constitue une tendance structurelle et qu’il est très peu probable qu’elle s’inverse. La raison invoquée par l’enquête tient au fait qu’avec l’avènement de l’intelligence artificielle et du Big Data, les marchés offrent moins d’opportunités aux gestionnaires de fonds actifs. Selon les calculs actuels, les investissements passifs représenteront plus de la moitié des actifs de retraite mondiaux d’ici 2027.

Néanmoins, les investissements gérés activement continuent de jouer un rôle important. Une grande majorité (61 %) affirme que les investissements actifs et passifs se complètent dans leurs portefeuilles, au lieu de s’opposer. L’enquête décrit que le modèle traditionnel "cœur-satellite" est en train de s’affiner. Les principales catégories d’actifs qui se négocient sur des marchés liquides très efficaces, comme les actions mondiales et les obligations d’État, sont couvertes par des instruments passifs. Pour les actifs satellites qui se négocient sur des marchés illiquides et inefficaces, comme les petites capitalisations, les fonds de pension utilisent des investissements actifs, qui ont plus de degrés de liberté que les investissements passifs.

Les sondés s’attendent à ce que la composition des investissements passifs évolue au cours des trois prochaines années. Tout d’abord, les indices purement pondérés en fonction du capital devraient perdre de leur popularité. Ils passeront de leur part actuelle de 70 % à 62 %. Deuxièmement, la popularité des expositions passives augmentera de manière générale. Cela inclut les investissements alignés, par exemple, sur les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) ou sur les normes climatiques des Accords de Paris. L’ESG reste un moteur de l’adoption de l’investissement passif, 73 % des fonds de pension s’attendant à de nouveaux progrès en matière d’intendance et d’engagement dans ce domaine.

"Les stratégies d’investissement passif continuent d’ouvrir de nouveaux champs d’application pour les investisseurs, et sont donc susceptibles de continuer à gagner en importance", a déclaré Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales, DWS.

Le rapport complet Passive Investing 2023 : "L’avenir de l’investissement passif après le marché baissier" est disponible ici.