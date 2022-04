Morningstar a publié son dernier rapport European Asset Flows Commentary, analysant l’évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe pour mars 2022.

Les principaux points à retenir sont les suivants :

Les actifs des fonds à long terme domiciliés en Europe ont atteint 11 755 milliards d’euros à la fin du mois de mars 2022, contre 11 639 milliards d’euros au 28 février.

Les fonds à long terme ont enregistré des sorties nettes de 1,6 milliard d’euros, soit le pire résultat mensuel en termes de flux depuis deux ans.

Avec 4,7 milliards d’euros de sorties nettes, ce sont les fonds à revenu fixe qui ont le plus souffert, suivis par les fonds actions, dont les investisseurs ont retiré 4,3 milliards d’euros. Il est à noter que les fonds passifs d’actions et d’obligations ont bénéficié de flux positifs au cours du mois.

Les produits exposés aux métaux précieux (principalement les ETC sur l’or) ont connu leur meilleur mois en termes de flux jamais enregistré, recueillant 4,3 milliards d’euros.

Les fonds d’allocation sont restés en territoire positif, avec 4 milliards d’euros d’entrées nettes.

Les fonds à long terme classés article 8 ont connu des sorties à hauteur de 14 milliards d’euros, tandis que les produits classés article 9 ont attiré 473 millions d’euros en mars.

Les fonds d’obligations d’État en USD ont enregistré les entrées nettes les plus importantes parmi les catégories Morningstar, avec un gain de 5,6 milliards d’euros en mars. Par ailleurs, les fonds actions de grande capitalisation de la zone euro ont connu les rachats nets les plus importants.

iShares est arrivé en tête des gestionnaires d’actifs ayant les plus collectés, suivi par Amundi et UBS. D’un autre côté, BlackRock, KBC et BNP Paribas ont subi les plus gros rachats.

Le Pimco Income Fund a été le fonds qui a connu la meilleure collecte nette du mois (produits monétaires exclus), tandis que le iShares Green Bond Index Fund a enregistré les sorties nettes les plus importantes.

Valerio Baselli, Senior Editor au sein de l’équipe Recherche Editoriale, commente : « L’invasion de l’Ukraine par la Russie et son éventuelle escalade, les inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la reprise économique et les fortes pressions inflationnistes ont rendu les investisseurs particulièrement prudents. Les fonds à long terme domiciliés en Europe ont perdu 1,6 milliard d’euros en mars, soit le pire résultat mensuel en termes de flux depuis deux ans. Cela est dû principalement à de forts rachats de produits à revenu fixe et d’actions. »