La capitalisation boursière des 100 plus grandes entreprises mondiales a chuté de 11 % en glissement annuel, soit près de 3 800 milliards de dollars. C’est la plus forte baisse depuis 2009 (-38 %)

Malgré un environnement macroéconomique mondial difficile, l’Europe est la seule région au monde en progression (+9,5 %)

La France progresse et se classe en quatrième position des capitalisations, portée notamment par la performance de LVMH qui a augmenté sa capitalisation de 97 milliards de dollars (+27 %) sur 2022

Le secteur technologique – le plus représenté dans le Top 100 – a enregistré sa première baisse en dix ans (-8 %)

Aucun entrant direct dans le Top 100 en raison d’un marché mondial des introductions en bourse atone

Même avec une baisse de 11 % en 2023, le Top 100 génère un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % sur dix ans

Un environnement macroéconomique difficile causé par le resserrement continu de la politique budgétaire, une inflation élevée et l’incertitude entourant le secteur bancaire américain et européen ont pesé sur les marchés boursiers mondiaux. Le cabinet de conseil et d’audit PwC dévoile les résultats de son étude mondiale Global Top 100 companies sur la capitalisation boursière des 100 premières entreprises mondiales.

La France et l’Europe surperforment malgré un contexte mondial à la baisse

Les entreprises tricolores classées au Top 100 atteignent une capitalisation de 980 milliards de dollars au 31 mars 2023 , soit une hausse de 17 % par rapport à mars 2022, permettant à la France de passer de la 6e à la 4e place. Quatre entreprises françaises sont classées parmi les 100 plus grosses capitalisations mondiales : LVMH, qui gagne 7 places en 2023 et se place 12e entreprise mondiale avec une capitalisation de 460 milliards de dollars ; L’Oréal, 9 places gagnées et classée 35e en 2023 avec une capitalisation de 239 milliards de dollars ; TotalEnergies, qui progresse de la 96e place à la 72e avec une capitalisation de 145 milliards de dollars ; et Sanofi, classée 78e (vs 100e en 2022) et qui enregistre une capitalisation de 136 milliards de dollars.

Cette surperformance des entreprises françaises contraste avec la capitalisation boursière du Top 100 mondial qui a chuté de 11 % en 2023, soit près de 3 800 milliards de dollars, ce qui représente la première baisse annuelle depuis 2016 et la plus forte baisse depuis la crise financière mondiale de 2009 (-39 %).

Les États-Unis, le plus grand contributeur au Top 100 mondial, ont été le principal moteur de cette baisse – perdant 3 000 milliards de dollars en valeur – mais conservent leur première place devant l’Arabie saoudite et la Chine. L’Europe est la seule région à progresser (+9,5 %), augmentant sa part du Top 100 mondial de 10 % en 2022 à 13 % en 2023, et passant à la deuxième place du classement mondial par région.

Les entreprises américaines conservent leur part dominante du Top 100 mondial – représentant 70 % de la liste – mais subissent une chute de 12 % (soit 3 000 milliards de dollars), établissant la capitalisation boursière américaine à 21 700 milliards de dollars. La Chine et ses régions chutent de 7,3 % et le reste du monde de 26,3 %.

Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb déclare : « Le rapport Global Top 100 de PwC est une fenêtre importante sur les grandes tendances et les dynamiques qui animent l’économie mondiale et les marchés boursiers mondiaux. Les conditions de marché difficiles de l’année écoulée ont clairement eu un impact sur les plus grandes entreprises du monde. Cependant, les rebonds de la plupart des secteurs au premier trimestre 2023 et la croissance des entreprises en Europe incitent à un optimisme prudent. »

L’ensemble des secteurs industriels en déclin

L’ensemble des secteurs industriels est touché par le déclin des capitalisations boursières. Le secteur des biens de consommation (-23 %), les services de communication (-18 %), la finance (-11 %) et l’énergie (-10 %) sont les industries les plus impactées. Malgré une reprise au premier trimestre 2023, le secteur technologique a chuté de 8 % dans l’ensemble, sa première baisse en dix ans. Cependant, le secteur a augmenté sa part en pourcentage du Top 100 mondial – de 27 % en 2022 à 28 % en 2023 – maintenant sa première position dans le Global Top 100.

Sorties et entrées

Il n’y a pas eu d’entrants directs dans le Top 100 mondial à la suite d’introduction en bourse cette année, en ligne avec un marché mondial des introductions en bourse atone. 91 entreprises répertoriées en mars 2022 ont ainsi maintenu leur position dans la liste 2023. Les cinq premières sociétés restent inchangées (Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet et Amazon), mais pour la première fois en 10 ans, elles ont toutes connu une baisse de leur capitalisation boursière, qui a représenté 50 % de la baisse globale de la capitalisation boursière cette année.