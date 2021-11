Notre philosophie d’investissement est axée sur la recherche de sociétés de qualité dans lesquelles investir à long terme. Selon nous, les entreprises les plus solides sont celles qui peuvent déployer des capitaux à des taux de rendement élevés et progressifs et qui sont gérées par des personnes exceptionnelles. Nous avons souvent trouvé ces " composants structurels " parmi les principales entreprises de biens de consommation présentes sur les marchés émergents.

Les taux de pénétration des biens et services sont faibles, ce qui constitue une toile de fond favorable à la demande à long terme, et le niveau élevé d’informalité dans les pays émergents élève souvent considérablement les barrières à l’entrée. Cela facilite un environnement concurrentiel bénin, permettant aux entreprises dominantes de générer des marges élevées et un solide flux de trésorerie disponible, ce qui se traduit par des rendements élevés pour les propriétaires de ces entreprises.

Sur ce thème, nous pensons que plusieurs groupes de restauration opérant sur les marchés émergents bénéficient de ces caractéristiques. Le premier est Yum China, qui exploite les franchises KFC et Pizza Hut en Chine et qui est le plus grand groupe de restauration du pays.

Malgré sa taille, la direction a annoncé qu’elle prévoyait d’ouvrir 1 000 magasins supplémentaires en 2021, et elle a confiance dans l’expansion continue du groupe. Selon leur analyse, il y a encore 800 villes à travers la Chine où KFC ou Pizza Hut ne sont pas présents, ce qui implique une grande marge de progression.

Une autre société de restauration, Alsea, est un groupe de restauration rapide basé au Mexique. Alsea exploite des concepts de restaurants et de cafés populaires tels que Starbucks, Dominos, Burger King et Chili’s au Mexique et dans toute l’Amérique latine (y compris l’Argentine, le Chili et la Colombie). Le marché étant encore largement sous-pénétré (par exemple, le Mexique ne compte que cinq Starbucks par million d’habitants, contre 43 aux États-Unis ou 15 au Royaume-Uni), nous pensons qu’il reste beaucoup de croissance dans le secteur pour assurer une solide expansion des flux de trésorerie dans les années à venir.

En ce qui concerne la catégorie des biens de consommation courante (Fast-Moving Consumer Goods FMCG), la croissance peut généralement s’expliquer par la combinaison des trois conditions suivantes : pénétration croissante (davantage de consommateurs utilisent le produit), consommation croissante (les consommateurs existants achètent davantage) et premiumisation (les consommateurs optent pour des produits à valeur ajoutée dont le prix unitaire est plus élevé).

Nous pensons que Colgate-Palmolive India devrait continuer à bénéficier de ces trois tendances dans les années à venir. Sa marque Colgate, bien implantée, occupe la première place dans tout le pays et l’entreprise est classée " marque la plus fiable " dans le domaine des soins bucco-dentaires depuis plusieurs années - elle est même approuvée par plus de 70% des dentistes en Inde. L’accent mis sans relâche sur le développement de la marque (Colgate consacre environ 15% de son chiffre d’affaires à la publicité et à la promotion, soit beaucoup plus que ses concurrents), combiné à un avantage important en matière de distribution (240 millions de foyers en Inde via 6 millions de points de vente), a permis à Colgate de consolider sa position dominante avec une part de marché de plus de 50% sur le marché indien.

Nous aimons les entreprises qui sont leaders de marché dans des catégories attractives avec des avantages concurrentiels significatifs, ce qui leur permet de générer des rendements élevés sur le capital investi et des flux de trésorerie disponibles importants.

En outre, elles disposent d’une grande marge de manœuvre pour se développer au cours des 3 à 5 prochaines années, sont dirigées par quelques-unes des meilleures équipes de gestion présentes sur les marchés émergents, et la majorité d’entre elles disposent d’une trésorerie nette positive et sont donc idéalement positionnées pour faire face à une crise. Malgré une certaine volatilité du marché à court terme, nous pensons que cela devrait être de bon augure sur le long terme.