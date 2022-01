D’après ETFGI, en 2021, au niveau mondial, les ETF/ETP ont collecté 1 290 milliard de dollars pour atteindre un encours record de 10 270 milliards de dollars. Au mois de décembre 2021, la collecte nette a atteint 154,97 milliards de dollars, portant son montant à 1 290 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, un montant supérieur aux 762,77 milliards de dollars collectés en 2020. Les encours mondiaux des ETF ont ainsi augmenté de 3,4 % en décembre 2021 et de 28,5 % au cours de l’année 2021.

Faits marquants

Les encours ont atteint un nouveau record de 10 270 milliards de dollars au niveau mondial à fin 2021

Les encours ont augmenté de 28,5 % en 2021, passant de 7 990 milliards de dollars américains en 2020 à 10 270 milliards de dollars à fin 2021

Des entrées nettes record de capitaux de 1 290 milliard de dollars en 2021 ont dépassé le précédent record de 762,77 milliards de dollars de 2020

Les entrées nettes de capitaux de 1 290 milliard de dollars en 2021 sont en hausse de 531,22 milliards de dollars, soit 69,6 % de plus que le record de 762,77 milliards de dollars établi en 2020.

Il s’agit du 31ème mois consécutif d’entrées nettes positives

Les 3 principaux fournisseurs d’ETF (sur un total de 608), représentent 65,7 % des encours mondiaux de de 10 270 milliards de dollars.

iShares est le plus important fournisseur en termes d’encours avec 32,3 % de part de marché ; Vanguard est deuxième avec 21,8 %, suivi par SPDR avec 11,7 % de part de marché

Les ETF/ETP actions cotés dans le monde ont enregistré un record de 910,16 milliards de dollars d’entrées nettes de capitaux en 2021.

« Le S&P 500 a augmenté de 4,48 % en décembre et de 28,71 % en 2021. Les marchés développés hors États-Unis ont enregistré un gain de 4,89 % en décembre et une hausse de 11,38 % en 2021. Le Luxembourg (en hausse de 12,65 %) et l’Irlande (en hausse de 9,68 %) ont enregistré les progressions les plus importantes parmi les marchés développés au mois de décembre. Les marchés émergents ont augmenté de 1,60 % en décembre et ont gagné 1,22 % en 2021. Le Mexique (en hausse de 12,80 %) et la République tchèque (en hausse de 12,55 %) ont le plus progressé parmi les marchés émergents en décembre, tandis que le Chili (en baisse de 5,26 %) et la Chine (en baisse de 2,73%) ont connu les baisses les plus importantes » selon Deborah Fuhr, fondatrice associée du cabinet ETFGI.

Encours des ETF/ETP au niveau mondial (Décembre 2021)

Source : ETFGI

Fin 2021, on dénombrait 9 877 ETF/ETP cotés dans le monde, affichant des encours de 10 270 milliards de dollars et provenant de 608 fournisseurs à travers 20 007 listings sur 79 bourses différentes dans 62 pays.

En décembre 2021, les ETF/ETP ont collecté 154,97 milliards de dollars au niveau mondial. Les ETF/ETP sur actions ont enregistré des entrées nettes de 119,85 milliards de dollars en décembre, portant leurs entrées nettes pour 2021 à 910,16 milliards de dollars, soit bien plus que les 365,43 milliards de dollars d’entrées nettes enregistrées en 2020. Les ETF/ETP obligataires ont enregistré des entrées nettes de 28,22 milliards de dollars en décembre, portant leurs entrées nettes pour 2021 à 238,95 milliards de dollars, soit plus que les 230,53 milliards de dollars collecté en 2020. En ce qui concerne les matières premières, la collecte 2021 atteint 10,17 milliards de dollars, soit nettement moins que les 61,23 milliards de dollars d’entrées nettes de 2020. Les ETF / ETP gérés de façon active ont collecté 5,20 milliards de dollars en décembre et 131,23 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2021, un montant supérieur aux 91,11 milliards de dollars d’entrées nettes enregistrées en 2020.

Ces flux substantiels de capitaux peuvent être attribués aux 20 principaux ETF en termes de collecte, qui ont attiré 73,61 milliards de dollars en décembre 2021. L’ETF SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US) a collecté à lui seul 25,58 milliards de dollars.

Top 20 des ETF par nouveaux actifs nets (Décembre 2021)

Les 10 premiers ETP par nouveaux actifs nets ont collecté 1,97 milliards de dollars en décembre. L’ETF Invesco Physical Gold ETC - Acc (SGLD LN) a enregistré la plus importante collecte, avec un montant de 351 millions de dollars.

Top 10 des ETP par nouveaux actifs nets (Décembre 2021)

Les investisseurs ont eu tendance à investir dans des ETF/ETP actions au mois de décembre 2021, comme du reste sur l’ensemble de l’année dernière.