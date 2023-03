Des versements record ont été effectués dans 12 pays et 88 % des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes.

Les producteurs de pétrole et de gaz ainsi que les sociétés financières ont représenté la moitié de la croissance mondiale des dividendes en 2022.

Les marchés émergents, l’Asie-Pacifique hors Japon et l’Europe ont observé une hausse des dividendes d’environ 20 %.

Alors que le quatrième trimestre 2021 avait été marqué par une forte croissance, le quatrième trimestre 2022 a lui aussi enregistré une hausse de 7,8 % en termes sous-jacents.

En 2023, la croissance des dividendes devrait ralentir pour atteindre une croissance globale de 2,3 %, ce qui équivaut à une hausse sous-jacente de 3,4 %, soit un total mondial de 1 600 milliards de dollars.

Les dividendes mondiaux ont fortement augmenté en 2022, selon l’indice Janus Henderson Global Dividend Index. Ils ont augmenté de 8,4 % pour atteindre le montant record de 1 560 milliards de dollars, en ligne avec les prévisions de Janus Henderson. Après correction de la hausse du dollar par rapport à la plupart des devises, ainsi que de la baisse des dividendes extraordinaires et d’autres facteurs techniques, la croissance sous-jacente s’est avérée encore plus forte, à 13,9 %.

Douze pays ont enregistré des distributions records

La croissance mondiale des dividendes a été si forte que douze pays ont enregistré des distributions record en dollars.

Il s’agit des États-Unis, du Canada, du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de Taïwan, mais un certain nombre d’autres pays ont battu des records dans leur monnaie locale, notamment la France, l’Allemagne, le Japon et l’Australie.

Les producteurs de pétrole et de gaz ainsi que les sociétés financières ont représenté la moitié de la croissance mondiale des dividendes en 2022

Le panorama des dividendes versés à travers le monde en 2022 devient plus clair lorsqu’on l’examine sous l’angle des tendances sectorielles. En raison de la flambée des prix de l’énergie, les producteurs de pétrole et de gaz ont augmenté leurs distributions de plus de 66 %, sous forme de dividendes ordinaires ou extraordinaires. Ils ont contribué à près d’un quart de l’augmentation des dividendes mondiaux de 2022. Les distributions de dividendes ont augmenté presque partout dans le monde, les entreprises des marchés émergents affichant la plus forte croissance.

Les banques et autres sociétés financières, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, ont contribué à hauteur de 25% à la croissance annuelle, grâce à la forte reprise des dividendes après la pandémie dont le secteur a pu bénéficier en 2021. Par ailleurs, la hausse vertigineuse des coûts de fret a dopé les compagnies de transport dans le monde entier, tandis que l’explosion de la demande et la hausse des prix des voitures et des produits de luxe ont permis à ces secteurs de devenir le principal moteur de la croissance des dividendes en Europe. En revanche, la baisse des prix des matières premières a entraîné une diminution des dividendes versés par les sociétés minières par rapport à leur niveau record de 2021.

Malgré quelques gagnants sectoriels incontestables, la croissance a été généralisée – globalement, 88 % des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes.

Les marchés émergents, l’Asie-Pacifique hors Japon et l’Europe ont observé une hausse des dividendes d’environ 20 % en termes sous-jacents

D’un point de vue géographique, les marchés émergents, l’Asie-Pacifique hors Japon et l’Europe ont observé une hausse des dividendes d’environ 20 % en termes sous-jacents. La croissance américaine a été moitié moins élevée que dans le reste du monde, principalement parce que les États-Unis sont moins exposés à certaines des grandes tendances sectorielles de 2022, mais aussi parce que les dividendes américains ont été très solides pendant la pandémie et ont donc connu une reprise moins spectaculaire. La croissance américaine a toutefois été supérieure à sa moyenne à long terme. La croissance globale au Japon a été considérablement affectée par la faiblesse du yen, mais les dividendes ont augmenté d’un sixième en termes sous-jacents. Au Royaume-Uni, les dividendes ont augmenté de 12,1 %.

Alors que le quatrième trimestre 2021 avait été marqué par une forte croissance, le quatrième trimestre 2022 a lui aussi enregistré une hausse de 7,8 % en termes sous-jacents

Au quatrième trimestre, la croissance mondiale des dividendes a ralenti pour atteindre 7,8 % en termes sous-jacents. Cependant, ce résultat demeure honorable, le quatrième trimestre 2021 ayant été dopé par les versements de rattrapage résultant des réductions effectuées durant la pandémie, notamment en Europe, ce qui rend la comparaison difficile. Des signes ont également indiqué que la hausse des taux d’intérêt pourrait commencer à peser sur la volonté des entreprises d’accroître leurs dividendes – aux États-Unis, par exemple, la croissance est tombée à 5,5 % au quatrième trimestre.

Janus Henderson prévoit une croissance plus lente en 2023 et table sur 1 600 milliards de dollars de dividendes distribués cette année, soit une augmentation du montant global de 2,3 %, équivalente à une croissance sous-jacente de 3,4 %.

Jane Shoemake, gérante de portefeuille client au sein de l’équipe Global Equity Income, déclare : « Malgré l’inflation galopante, les hausses de taux d’intérêt, la guerre et les baisses de prix des actifs en 2022, les dividendes mondiaux ont continué de croître, soulignant leur importance pour les investisseurs du monde entier. Les dividendes mondiaux ont totalement rattrapé leur retard post-pandémique, les distributions ayant renoué avec leur tendance historique. Cette performance est à saluer compte tenu de l’ampleur des bouleversements économiques causés par le Covid-19.

En ce qui concerne l’année à venir, les perspectives de dividendes sont plus incertaines. L’inflation, l’ampleur des nouvelles hausses de taux et les risques géopolitiques assombrissent l’horizon. Les flux de trésorerie des entreprises seront mis sous pression en raison à la fois de la baisse de la demande et du coût plus élevé du service des prêts, ce qui limitera les possibilités de croissance des dividendes. D’un point de vue sectoriel, il est peu probable que les dividendes du secteur de l’énergie réitèrent leurs fortes augmentations de 2022, tandis que les distributions dans le secteur minier dépendront de l’évolution des prix sous-jacents des matières premières. Cela dit, la réouverture de la Chine devrait stimuler la croissance économique une fois passée la vague actuelle d’infections de Covid-19. Dans le secteur financier, les banques pourraient bénéficier de marges plus élevées, grâce à la hausse des taux d’intérêt, si bien qu’une nouvelle croissance des dividendes est certainement possible, sous réserve d’une anticipation minutieuse de l’augmentation des créances douteuses parallèlement au ralentissement de la croissance économique.

Fait essentiel, les dividendes sont beaucoup moins volatils que les bénéfices, et la couverture des dividendes au niveau mondial, c’est-à-dire le rapport entre les bénéfices et les dividendes, est actuellement élevée. Par conséquent, malgré toutes les incertitudes, une nouvelle croissance des dividendes est selon nous possible en 2023. »

Charles-Henri Herrmann, Directeur du Développement France & Distribution BeNeLux de Janus Henderson, précise : « En 2022, les sociétés françaises ont contribué à près d’un tiers de la croissance des dividendes européens. Leurs versements ont atteint un nouveau record de 59,8 milliards d’euros, surpassant de 4,6% le record de 2019. La croissance du total français est notamment due aux hausses impressionnantes enregistrées par les entreprises du secteur de luxe et de l’automobile. »