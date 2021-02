C’est l’annonce tant attendue par les amateurs de cryptomonnaie : le prix du bitcoin a franchi le seuil des 50.000 dollars ce mardi. Évènement historique pour le bitcoin, qui ne cesse de battre des records, grâce notamment à l’intérêt de grandes banques ou de grandes entreprises telles que Tesla. Jugé trop volatile et décentralisé, par certains, il suscite autant la méfiance que la curiosité du grand public. Notamment par le fait que les plus grandes fortunes mondiales investissent sur ce marché, à l’image d’Elon Musk, homme le plus riche du monde et gérant du constructeur automobile Tesla, qui n’a pas hésité, la semaine dernière, à investir 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en bitcoin, et qui n’en finit pas de venter les mérites des cryptomonnaies sur ses réseaux sociaux.

The Cointribune, média spécialisé dans les crypto-monnaies, a commandé à l’Ifop une enquête d’envergure sur les ressorts de l’engouement pour ces actifs numériques qui permet, via un échantillon de taille importante (3 000 personnes), de mesurer non seulement les représentations associées à ces monnaies virtuelles mais aussi de dresser pour la première fois le portrait-robot des détenteurs de cryptos. Réalisée juste quelques jours avant le passage de cette barre des 50 000 $, cette étude montre que la « bitcoinmania » s’inscrit avant tout dans une logique spéculative – détachée d’un usage en tant que véritable de monnaie d’échange – qui repose sur les franges les plus « gamblers » de la population : plutôt des hommes, jeunes, aux revenus modestes et amateurs de jeux d’argent et de hasard.

Une cryptomonnaie approximativement connue des Français

58% des Français connaissent les cryptomonnaies, principalement les CSP+ (78%)

La cryptomonnaie la plus connue est le Bitcoin, puisque 83% des Français en ont déjà entendu parler, dont la moitié (40%) voie précisément de quoi il s’agit

En ce qui concerne les systèmes liés au fonctionnement des cryptomonnaies, sont principalement cités la Blockchain (19%) ainsi que le DeFi (6%)

Là encore, ce sont principalement les diplômés de l’enseignement supérieur (91%), ainsi que les CSP+ (94%) qui ont déjà entendu parler du Bitcoin

Une monnaie encore victime d’idées reçues

33% des Français partagent l’idée selon laquelle le Bitcoin garanti l’anonymat complet de ses utilisateurs alors que cette affirmation est en réalité fausse

À l’inverse, la majorité des Français (42%), ont bien compris que le réseau Bitcoin ne dépendais d’aucune institution publique

75% des connaisseurs de cryptomonnaies affirment aujourd’hui que c’est avant tout un phénomène de mode (75%), soit -8 points par rapport à juin 2019

Marqueur de différence générationnelle, ce sont principalement les seniors (+65 ans) qui considèrent les cryptomonnaies comme un phénomène de mode (84%)

Un investissement attractif à potentiel encore limité

28% des Français ont déjà réalisé un placement dans des métaux précieux, 25% dans des actions de la “Tech”, 17% dans les cryptomonnaies et enfin 15% dans les devises. Ce sont principalement les jeunes de -25 ans (32%) qui sont plus nombreux à avoir réalisé un placement dans des cryptomonnaies

On retrouve tout de même certains freins à l’investissement en cryptomonnaies tels que la nécessité de s’informer davantage sur le sujet (80%), des incertitudes sur les taxes (74%), le manque d’argent à investir (70%), ou encore l’augmentation trop importante du prix par rapport au moment où l’investissement est envisagé (67%)

À l’inverse, ce qui a principalement motivé les personnes ayant investi dans les cryptomonnaies, c’est la volonté de gagner de l’argent à court ou long terme (91%)

Une monnaie qui pourrait tout de même trouver un public