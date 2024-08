Avec la digitalisation de l’économie, le nombre de données créées et échangées augmente à une vitesse fulgurante. Il est également nécessaire de stocker ces immenses quantités de données et c’est la fonction des datacenters (« centre de données »). Ces infrastructures physiques comprennent de l’équipement informatique connecté en réseau, des systèmes de stockage et des mécanismes de refroidissement. Les entreprises les utilisent pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données. La demande pour les datacenters a très fortement augmenté ces dernières années sous l’effet conjugué de la demande retail (stockage cloud, réseaux sociaux, services de streaming) et des besoins de calcul grandissants des entreprises. L’essor de l’Intelligence Artificielle (IA), sous l’impulsion des géants de la tech a également occasionné une demande de datacenters encore plus sophistiqués.

Les constructions de datacenters sont si dynamiques et importantes qu’aux Etats-Unis, le Census Bureau a décidé de les faire figurer dans son rapport mensuel sur les dépenses de construction. Sur les 12 mois allant à mai 2024, les dépenses de construction liées aux data centers étaient ainsi 54% plus importantes que sur les 12 mois précédents.