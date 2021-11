Dans le jargon militaire américain, une stratégie de repli exécutée avec succès vise à minimiser les pertes de « sang et de trésor ». L’équivalent monétaire pourrait être la réduction progressive des mesures non conventionnelles tout en limitant la volatilité du marché et en maintenant la crédibilité de la banque centrale. Si tel est le cas, les événements de ces dernières semaines devraient faire réfléchir les responsables politiques et les investisseurs.

La flambée de l’inflation pousse les investisseurs à envisager une augmentation des taux d’intérêt. Comme le montre notre « graphique de la semaine », les rendements des obligations d’Etat à deux ans se sont récemment envolés dans de nombreux pays industrialisés. Plus spectaculaire encore, les marchés ont forcé la Reserve Bank of Australia (RBA) à mettre fin à sa politique de contrôle de la courbe des taux. Les détails de cet épisode sont révélateurs.

Apparemment, des analystes extérieurs ont averti la RBA à de nombreuses reprises qu’elle pourrait être obligée de supprimer son plafond sur les rendements obligataires à trois ans lorsque les marchés commenceraient à douter de ses prévisions. [1] Cette configuration était quelque peu similaire à celle des diverses mesures d’ancrage monétaire abandonnées ces dernières années. Le marché obligataire australien est principalement alimenté par son vaste marché très liquide de contrats à terme. En cas de crise, ces instruments dérivés peuvent agir comme des catalyseurs, tout comme ils l’ont fait dans le cas des ancrages monétaires.

Choisir délibérément le mauvais champ de bataille sans stratégie de repli claire est le type d’erreur que l’on retrouve dans l’histoire militaire. Pourquoi et comment de telles choses se produisent-elles ? Dans son étude classique de 200 ans de bavures militaires, Norman Dixon en décrit de nombreux exemples impliquants « des individus très compétents, intelligents et consciencieux lorsqu’ils commencent à agir en groupe ». [2] Les hypothèses erronées ne sont pas remises en question et les nouvelles informations sont rationalisées.