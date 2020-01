D’où un risque de récession minime et un regain de confiance des ménages. Cela a également abaissé considérablement le coût du capital pour les entreprises – en règle générale, on considère qu’une diminution de 100 points de base du rendement des bons du Trésor à 10 ans se traduit par une hausse de 15% de l’indice S&P 500. En 2019, le rendement à 10 ans a chuté de 150 pb. [1] Il faudrait une forte hausse des rendements obligataires pour enrayer la tendance.

La croissance bénéficiaire des entreprises de l’indice S&P 500 est de l’ordre de 2% à 3% en glissement annuel, mais ce chiffre pourrait aisément atteindre 12% au cours des douze prochains mois [2], d’autant qu’il est fort peu probable que la Fed resserre sa politique en cette année électorale. En cas d’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, quelle que soit son ampleur, les bénéfices pourraient progresser bien plus fortement encore.

La production industrielle est en berne – en Allemagne, elle marque un recul de 5% en glissement annuel [3] – mais certains signes laissent toutefois penser qu’un retournement du cycle est proche et, en supposant qu’il n’y ait pas de récession, nous anticipons une hausse de 3% cette année pour l’Allemagne.

Les entreprises de grande qualité opérant dans des secteurs plus cycliques tireront leur épingle du jeu au moins pendant le premier semestre – les semi-conducteurs et la chimie, par exemple – et malgré la menace d’un durcissement de la réglementation qui plane sur les géants du secteur technologique, nous pensons que le cours de Google pourrait progresser.