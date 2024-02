La toile de fond économique de la zone euro reste incertaine et la Banque centrale européenne attendra que des données viennent soutenir la réduction des taux. Nous devrions atteindre ce moment vers le milieu de l’année.

Avec une augmentation imminente du salaire minimum et un budget pré-électoral à venir, la Banque d’Angleterre semble prête à adopter une approche attentiste et sera probablement l’une des dernières à réduire ses taux.

Depuis le début de l’année, les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni et de la zone euro ont constamment repoussé les attentes du marché concernant des baisses anticipées de leurs taux officiels. Cette situation s’est précisée la semaine dernière lorsque le directeur de la banque centrale américaine a déclaré, à l’issue de la réunion de fixation des taux, qu’une baisse en mars n’était pas "l’hypothèse de base". Ces commentaires ont été suivis quelques jours plus tard par des données très solides sur le marché du travail américain.

Il en a résulté une forte hausse des attentes en matière de taux d’intérêt. Cela est particulièrement évident et pertinent au Royaume-Uni où les taux SWAP à 2 et 5 ans, qui déterminent les taux hypothécaires, ont augmenté respectivement de 50 et 40 points de base depuis leurs plus bas niveaux juste avant Noël. Pour être juste, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ils avaient chuté de montants beaucoup plus importants depuis leur pic de juillet dernier. Néanmoins, certaines banques sont susceptibles de retirer les offres de taux hypothécaires bas qu’elles ont récemment dévoilées, tandis que les preneurs de dépôts chercheront à améliorer les taux de leurs obligations à taux fixe.

Swap de taux d’intérêt avec le Royaume-Uni en 2024

Evolution des taux moyens sur 20 ans dep­uis 2008

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les perspectives à long terme des taux d’intérêt et des marchés financiers en général ?

Selon moi, les taux d’intérêt des pays développés continueront à baisser fortement, mais les perspectives sont assombries par l’incertitude économique. Dans le cas de la très importante Réserve fédérale américaine, la politique est également entrée en jeu. Donald Trump a violemment critiqué le président Jay Powell, et l’a accusé il y a quelques jours de planifier une baisse des taux d’intérêt pour aider M. Biden à se faire réélire. Jay Powell a pris l’initiative inhabituelle de passer à la télévision nationale américaine pour exposer son plan de réduction des taux d’intérêt et a déclaré qu’une réduction en mars était possible, mais qu’elle ne constituait pas le scénario de base. Il a également déclaré qu’ils se concentraient sur le taux d’inflation d’une année sur l’autre, plutôt que sur le taux annualisé sur six mois qui avait été mis en avant précédemment. C’est une bonne chose, car certains prix, comme ceux des voitures d’occasion et des locations de voitures, ont chuté de 20 % ou plus sur des périodes relativement courtes. Ces baisses ne se reproduiront pas, mais une mesure annualisée sur six mois risque d’entraîner un double comptage.

La bonne nouvelle est que l’inflation d’une année sur l’autre devrait continuer à baisser au cours des prochains mois, en grande partie grâce à des effets de base favorables : les hausses de prix significatives au début de 2023 disparaîtront de la comparaison d’une année sur l’autre, en particulier au cours des deux prochains mois. Le ralentissement de l’inflation salariale devrait permettre à la Fed de crier victoire en se rapprochant durablement de son objectif de 2 % et de réduire fortement les taux d’intérêt au cours de l’année prochaine.

Dans la zone euro et au Royaume-Uni, la pression politique est moindre, mais l’incertitude économique est beaucoup plus grande. Mme Lagarde a déclaré qu’elle dépendait "des données et non des dates" et qu’il était "prématuré" de discuter de baisses de taux. Les autorités doivent constater un ralentissement important dans le cycle des salaires actuellement en cours et des progrès continus en matière d’inflation si elles veulent procéder à une réduction en avril. C’est une possibilité, mais comme il n’y a pas de réunion en mai, la prochaine devrait avoir lieu en juin.

La Banque d’Angleterre est résolument dans le camp de l’attentisme. Elle sait qu’une augmentation de 10 % du salaire minimum est imminente et comprend que le gouvernement envisage un budget d’aubaine en mars. Elle aussi a besoin de voir une forte baisse de l’inflation des salaires au Royaume-Uni, et je pense qu’elle sera l’une des dernières banques centrales à baisser ses taux.

Dans l’ensemble, la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt est une bonne nouvelle pour les marchés financiers. Le problème est qu’il y a déjà beaucoup d’optimisme dans les prix et que les banques centrales sont des bêtes prudentes.