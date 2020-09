où 〖TAR〗_t est la target théorique, 〖TAR〗_3M est le consensus réel des targets il y a trois mois, 〖CHGR〗_3M est le rendement des recommandations entre aujourd’hui et il y a trois mois enfin 〖CHGP〗_3M est le rendement du prix entre aujourd’hui et il y a trois mois.

Enfin la dernière caractéristique qui nous servira pour notre modèle est le comportement trend-follower des analystes. Ce fait a été étudié dans l’article [ 14 ] où l’auteur montre que l’analyste ajuste sa recommandation/target en fonction du trend. En clair, les analystes ont tendance à donner leur recommandation en fonction aussi de la tendance observée. Cette caractéristique semble encore une fois logique, les recommandations étant par observations optimistes et en supposant que le marché est efficient, il est assez difficile à imaginer qu’un analyste aille à l’encontre de la tendance. De plus, [ 15 ] montre que les recommandations sont plus performantes en présence de tendance prononcée.

Les résultats sont clairs, il n’y a pas d’apport en alpha. Vous pouvez lire l’étude sur d’autres méthodes essayées dans l’article « Analysts don’t catch alpha but their behavior bias do ! » [ 5 ].

Les recommandations utilisées sont sous forme de note calculées par une moyenne sur une fenêtre de 100 jours de chaque dernières recommandations. Le but est simplement de comparer ce que font les portefeuilles composés des 5,10 et 20% meilleures recommandations des stocks qui composent le S&P. Pour cela, il suffit donc de ranker par note de recommandations, de prendre le top 5,10 et 20% pour construire nos portefeuilles long-short. La jambe longue est composée des actions, la jambe courte du future correspondant à l’indice (SPX) avec un rebalancement weekly.

Dans un premier temps, nous allons tester si les recommandations à elles seules apportent de la valeur. Certains articles comme "Analyzing the analysts : When do recommendations add value ?" [ 4 ] nous donne déjà un a priori assez négatif sur la question. Les auteurs montrent que les recommandations peuvent apporter de l’alpha sous certaines conditions. Nous allons donc étudier de façon basique mais révélatrice si oui ou non acheter les meilleurs recommandations nous apportera de l’alpha.

Si on regarde ces quelques articles [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], on s’aperçoit qu’il n’est pas évident d’obtenir une réponse claire.. Les analystes sont-ils efficients ou non, la démonstration n’a pas encore été achevée. Peut-être parce que la question est aussi mal posée.

Mais pourquoi autant d’engouement pour ces recommandations ? Je pense que la principale raison est la volonté de comprendre le fonctionnement du marché lorsqu’une recommandation est donnée, et du pouvoir prédictif de leurs analyses. De plus, ce sont des données qui sont facilement exploitables car condensées en une note (resp. un nombre) concernant les recommandations (resp. les targets). Sous l’hypothèse que les analystes ont un pouvoir prédictif sur les cours, connaitre le mécanisme des analystes permettrait de générer de l’alpha.

Ils ont aussi essayé de comprendre comment les recommandations donnent des prévisions de meilleures qualités que les séries des modèles statistiques. Ils se sont penchés sur les prévisions des analystes et sur les analystes eux-mêmes en étudiant leurs comportements et incitations (conflits d’intérêts, incitations aux trades..)

Les chercheurs ont tout d’abord travaillé sur la corrélation entre les recommandations et le cours du stock. De cette façon on peut quantifier si les recommandations affectent le prix et si le prix affecte lui aussi les recommandations.

Un analyste est rattaché à un secteur particulier, puis se voit attribué un stock. Pour chaque stock, l’analyste a accès à énormément d’informations ; le prix du stock, les finances, la comptabilité avec l’ensemble des opérations, les données sur le secteur et les facteurs macroéconomique. Par l’intermédiaire d’un modèle qui est propre à chaque analyste, il en ressort une conclusion traduite succinctement (trop ?) par une recommandation d’achat ou de vente avec plus ou moins d’intensité. Cette analyse est relayée par divers canaux de communication qui finit par être distribuée au fournisseur de données. Une information cruciale nous est manquante : chaque analyste possède son modèle d’évaluation caché. Nous devons donc nous contenter de supposer que chaque analyste utilise un modèle cohérent.

