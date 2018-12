Saxo Bank publie aujourd’hui ses 10 Prévisions choc pour 2019. Sans tenir compte d’aucun consensus, les analystes et experts de l’équipe #SaxoStrats ont analysé plusieurs évènements hautement improbables qui, s’ils se réalisaient, pourraient avoir un impact énorme sur les marchés.

Ces prévisions ne constituent pas les prévisions de marché officielles de Saxo Bank pour 2019, mais elles constituent un avertissement quant à une possible mauvaise répartition du risque pour les investisseurs qui ne voient généralement qu’1% de probabilité que ces événements se réalisent.

Les Prévisions choc pour 2019 sont :

L’Union Européenne annonce un effacement de la dette

Apple achète Tesla à 520 $/action

Donald Trump limoge J. Powell

Le Premier Ministre britannique Jeremy Corbyn instaure la parité entre la livre sterling et le dollar américain

La crise du crédit aux entreprises conduit Netflix à connaitre le même sort que General Electric

L’Australie lance son propre plan Paulson après avoir nationalisé les quatre principales banques du pays

L’Allemagne entre en récession

Une éruption solaire de classe X sème le chaos et provoque des dégâts à hauteur de 2000 milliards de dollars

Adoption d’une taxe mondiale sur le transport en raison de la multiplication des inquiétudes relatives au climat

Le FMI et la Banque mondiale annoncent leur intention de cesser de mesurer le PIB, et de se concentrer sur la productivité.

Steen Jakobsen, Economiste en chef, commente : « Cela fait plus de 10 ans que nous publions nos Prévisions choc, et je pense qu’elles sont, cette année, aussi fascinantes et choquantes qu’elles encouragent les investisseurs à penser sans tenir compte d’aucun consensus. Cette année toutes les prévisions ont une thématique commune : « Trop c’est trop ».

Ayant fait ce travail pendant plus de 30 ans, force est de constater à quel point notre société est devenue irresponsable tant au niveau de la politique, que des entreprises et même des individus. La cupidité est la nouvelle tendance et elle ne rencontre que complaisance plutôt qu’un désir d’équité et de productivité. »