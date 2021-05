Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies, publient aujourd’hui un nouveau rapport (« ESG Incorporation in Securitised Products : The Challenges Ahead ») portant sur les enjeux à relever afin d’accélérer l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les produits titrisés.