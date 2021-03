Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies, publient un nouveau rapport, intitulé « Making Voting Count », qui met en lumière le fait que les investisseurs devraient considérer le vote des résolutions d’actionnaires comme un outil simple, efficace et responsable en termes d’engagement actionnarial, et non comme faisant partie d’une stratégie d’escalade.

A l’heure où les actionnaires se préparent à voter au cours de la saison 2021 des assemblées générales annuelles, ce rapport des PRI fournit des conseils opportuns à ses 3.600 signataires, qui gèrent plus de 100.000 milliards de dollars d’actifs à travers le monde, sur la manière dont ils peuvent développer et appliquer des principes de haut niveau pour orienter et guider leur vote sur les résolutions d’actionnaires.

« Malgré une augmentation significative du soutien aux résolutions ESG (Environnement, Social et Gouvernance) des actionnaires au cours des dernières années, certains investisseurs hésitent toujours à utiliser le vote comme un outil pour progresser vers ces objectifs ESG cruciaux, déclare Fiona Reynolds, directrice générale des PRI. Le vote en faveur des résolutions d’actionnaires qui s’alignent sur les principes ESG des investisseurs devrait être considéré comme en élément essentiel de l’engagement actionnarial. »

« Le changement climatique, le développement des inégalités et toutes les autres problématiques de développement durable systémiques menacent la performance de long terme des économies et des portefeuilles des investisseurs institutionnels, ainsi que le monde dans lequel vivent leurs bénéficiaires, explique Stephen Miles, responsable mondial des actions chez Willis Towers Watson. Il est essentiel que les investisseurs s’attaquent à ces risques en utilisant efficacement tous les leviers de leur engagement actionnarial à leur disposition, notamment au moment du vote des résolutions d’actionnaires lors des assemblées générales annuelles des entreprises. »

Un vote plus efficace sur les résolutions d’actionnaires doit permettre aux investisseurs de renforcer leur engagement en se concentrant sur un appel à l’action plus concret qui puisse résister à la description erronée ou la mauvaise interprétation faite par les entreprises, les actionnaires ou les commentateurs.

Les points saillants du rapport sont les suivants :

Les principes de vote constituent des déclarations de haut niveau qui mettent en lumière la position d’un investisseur sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur la manière dont ils votent pour faire progresser ces sujets.

Les principes de vote permettent une description minutieuse des décisions de votes et apportent des clarifications aux entreprises, aux clients et aux bénéficiaires sur la façon dont les investisseurs aborderont le vote en assemblée générale.

Les investisseurs devraient soutenir les résolutions qui sont cohérentes avec leurs principes de vote en utilisant le vote comme un moyen d’informer les entreprises dans lesquelles ils investissent de leurs points de vue, tout en affirmant leur soutien aux bonnes pratiques des entreprises en informant les dirigeants d’entreprise de leurs attentes.

Les investisseurs devraient divulguer publiquement leurs principes de votes pour permettre aux clients, aux bénéficiaires et à toutes les autres parties prenantes de les examiner soigneusement. Il est également recommandé aux investisseurs d’envisager une déclaration publique préalable sur leurs intentions de vote, sur l’historique de leurs votes et la logique de leurs décisions de vote.

Conformément à sa démarche « Active Ownership 2.0 » – un cadre développé par les PRI pour favoriser un engagement actionnarial plus efficace – ce rapport « Making Voting Count » formule des recommandations complémentaires à destination des investisseurs qui aspirent à devenir des chefs de file (« leaders ») en matière d’engagement actionnarial. Les investisseurs devraient s’engager à utiliser leurs grands principes de vote pour donner la priorité aux résultats concrets, ainsi que pour se concentrer sur les enjeux de développement durable considérés comme systémiques et la protection des actifs pour le bien commun par rapport à des intérêts plus restreints.

« La démarche Active Ownership 2.0 est essentielle pour faire progresser les enjeux les plus urgents auxquels sont confrontés les investisseurs et leurs bénéficiaires, déclare Daniella Jaramillo, conseillère senior en investissement responsable chez HESTA Super Fund. Nous nous félicitons de la publication de ce rapport qui explique comment les investisseurs peuvent s’aligner sur les meilleures pratiques d’engagement actionnarial en matière de vote des résolutions d’actionnaires. »

Les PRI continueront de travailler en étroite collaboration avec ses investisseurs signataires en amont et durant toute la saison 2021 des assemblées générales annuelles.