Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’électricité d’origine solaire devrait dépasser le charbon d’ici à 2027. Les énergies renouvelables dans leur ensemble seraient pour leur part le premier contributeur au mix énergétique dès 2025 grâce à un doublement de la croissance des capacités entre 2022 et 2027 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

La nécessité de réduire la dépendance énergétique par rapport à la Russie et à la Chine favorise cette accélération grâce à la mise en place de plans de soutien publics massifs.

À cet égard, les États-Unis se distinguent avec la loi Inflation Reduction Act qui prévoit en particulier un plan de soutien de 369 Mds USd visant à accélérer l’investissement dans les énergies renouvelables.

Au total, selon l’AIE, entre 2022 et 2027, les nouvelles capacités de production d’énergie renouvelables vont augmenter de 2 400 gigawatts, soit l’équivalent de la capacité de production énergétique totale de la Chine aujourd’hui.

Le fonds S.YTIC est exposé à cette ambition au travers de ses investissements dans :

• VOLTALIA qui vient d’achever une augmentation de capital de 490 M€ est un acteur intégré de l’énergie renouvelable avec une exposition forte au Brésil. La compagnie produit de l’électricité solaire, éolienne, hydraulique, et à partir de biomasse. Le groupe est présent sur toute la chaîne de Valeur depuis la conception et le financement des infrastructures jusqu’à leur gestion et à la vente de la production d’énergie.

• ENEL et EDP qui sont des électriciens généralistes avec une part croissante de leur source d’approvisionnement provenant des énergies renouvelables.

• ALFEN qui fabrique des équipements pour la distribution et le stockage d’électricité renouvelable (micro-réseaux, batteries, stations de recharge pour véhicules électriques).